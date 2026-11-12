Menos tiempo en las tareas del hogar impulsa la innovación en los productos de aseo

Los cambios en las dinámicas familiares y los hábitos de limpieza están llevando a la industria a desarrollar formatos que simplifiquen las rutinas cotidianas de los hogares colombianos

Las labores de trabajo no remunerado — cuidado de personas, preparación de alimentos y oficios domésticos — ocupan una parte importante del tiempo cotidiano de los colombianos.

Mantener el hogar limpio hace parte de las responsabilidades cotidianas de millones de colombianos, pero el tiempo disponible para estas tareas debe repartirse entre el trabajo, el cuidado de otras personas y otras actividades del día a día. Este contexto plantea un reto para la industria del aseo, que busca desarrollar soluciones prácticas, adaptadas a la manera en que las personas organizan sus rutinas.

Un estudio sobre limpieza del hogar en Colombia encontró que los consumidores adaptan el uso de los productos según sus necesidades e incluso combinan algunos para conseguir resultados específicos. Este comportamiento evidencia una oportunidad para que la industria comprenda mejor las prácticas cotidianas y desarrolle alternativas que respondan a ellas.