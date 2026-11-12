Menos tiempo en las tareas del hogar impulsa la innovación en los productos de aseo

Las labores de trabajo no remunerado — cuidado de personas, preparación de alimentos y oficios domésticos — ocupan una parte importante del tiempo cotidiano de los colombianos.
Mantener el hogar limpio hace parte de las responsabilidades cotidianas de millones de colombianos, pero el tiempo disponible para estas tareas debe repartirse entre el trabajo, el cuidado de otras personas y otras actividades del día a día. Este contexto plantea un reto para la industria del aseo, que busca desarrollar soluciones prácticas, adaptadas a la manera en que las personas organizan sus rutinas.
Un estudio sobre limpieza del hogar en Colombia encontró que los consumidores adaptan el uso de los productos según sus necesidades e incluso combinan algunos para conseguir resultados específicos. Este comportamiento evidencia una oportunidad para que la industria comprenda mejor las prácticas cotidianas y desarrolle alternativas que respondan a ellas.
«Debemos entender que innovar también implica observar cómo cambian las dinámicas de los hogares y cómo las personas utilizan nuestros productos en su día a día. Ese conocimiento nos permite identificar oportunidades para desarrollar soluciones más prácticas, que faciliten las tareas cotidianas y respondan a las necesidades reales de los consumidores.»
— John Romero, director del Sistema Integrado de Gestión de Azul K
Nuevos formatos para nuevos hábitos
La innovación en la industria del aseo también se refleja en la manera de presentar y aplicar los productos. Explorar nuevos formatos permite simplificar procedimientos y reducir los pasos necesarios para realizar tareas cotidianas, a partir de una mejor comprensión de los hábitos de los consumidores.
Extra Lavaloza en Espuma
Permite aplicar el producto directamente sobre platos y utensilios después de retirar los residuos de comida, sin necesidad de generar espuma manualmente ni realizar un remojo previo. Una variación en el formato que facilita la aplicación y simplifica algunos pasos del lavado de la loza.
«Las necesidades de los hogares cambian y la industria debe estar atenta a esas transformaciones. Para nosotros, la innovación parte de entender esas dinámicas y desarrollar productos que respondan a la vida cotidiana de las personas, con soluciones prácticas que se ajusten a sus hábitos.»
— John Romero, director del Sistema Integrado de Gestión de Azul K
Acerca de Azul K
Empresa colombiana fundada en 1958, con cerca de 70 años de experiencia en el desarrollo, producción y comercialización de soluciones integrales para el aseo del hogar y el cuidado personal.
A través de un portafolio que integra innovación, calidad, alto rendimiento y precios competitivos, la compañía se consolida como el aliado por excelencia de la economía doméstica en Colombia.