Economía rebotó 28,7% en abril, pero analistas dicen que no es para ‘sacar pecho’

Aunque el rebote de abril es superior al proyectado por algunos analistas, el propio director del Dane, Juan Daniel Oviedo, destacó que el resultado se explica por el efecto base (rebote puramente estadístico), pues el año pasado – con duras medidas restrictivas- la economía registró una contracción inédita del -20,8%.

De hecho, cuando se compara la cifra del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) de abril frente a marzo de este mismo año (corregida de efecto estacional y calendario), se presentó un crecimiento de 0,3%; la variación de marzo frente a febrero había sido del 1,3%.

Según el Dane, las actividades que más aportaron al crecimiento de la economía en abril fueron el comercio, transporte y alojamiento; las actividades manufactureras; y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que en conjunto contribuyeron con 17,8 puntos porcentuales al resultado.

El ISE es una especie de indicador líder. El Dane lo define como un índice cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Está compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de las actividades económicas.

Recientemente Fedesarrollo revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía para 2021 de 4,8% a 7,2%, una cifra que está en línea con la estimada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 7,6%. Dichas proyecciones también superan las del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021 y del Banco de la República, que coinciden en 6%.

A pesar del enorme daño causado por el Paro Nacional, bloqueos y el vandalismo en varias ciudades del país, en mayo el Índice de Confianza Comercial -ICCO- se ubicó en 32,5%, lo que representa un incremento de 6,9 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior.

Le puede interesar: Le economía sorprendió al alza y creció 1,1% entre enero y marzo. ¿Ahora qué?

El aumento del ICCO frente al mes pasado se explica principalmente por una reducción en el nivel de existencias y en menor medida por un incremento del indicador de expectativas para el próximo semestre.

El Índice de Confianza Industrial -ICI- registró un balance de -3,2%, lo que representa un aumento de 1,9 pps frente a abril de 2021.

El aumento del ICI obedece principalmente a un incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre.

En mayo, el 22,1% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 29,5% relacionada con el COVID-19 y en un 69,8% relacionada con las manifestaciones y protestas. El 22,2% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con un escenario prepandemia.

Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 27,0% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en mayo fue de 69,0%, lo que representa una reducción de 6,6 pps frente a su medición anterior.

Sin embargo, en mayo la percepción empresarial sobre la favorabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas para invertir se redujo frente a su medición pasada. En el sector construcción, la situación económica actual de las empresas y las expectativas para el próximo trimestre se redujeron frente al primer trimestre del 2021, mientras que el ritmo de construcción aumentó frente a su medición pasada.

A pesar de la revisión al alza de algunas proyecciones, ex ministros de Hacienda, como Rudolf Hommes, sostienen: “El crecimiento de 7.2 % que predice Fedesarrollo no es para sacar pecho. En conjunto con la caída del PIB en 2020, la economía no crecería en los dos años y el producto estaría al fin del año un poco por debajo de 2019. Además, no sería mérito de alguien sino puro rebote. Pilas!”.

Además: Gobierno definió la hoja de ruta de la economía para los próximos 10 años