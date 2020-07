Economía podría caer 10% y el Emisor no descarta crédito directo al Gobierno

Tras anunciar la quinta reducción de la tasa de intervención del Banco de la República en el año de 2,5% a 2,25%, su gerente, Juan José Echavarría, dijo que la Junta del Emisor ya ha utilizado prácticamente todo el arsenal de medidas disponibles, con compra de deuda privada, colaterales más amplios y duración mayor de repos, lo cual sugiera que la política monetaria dejó de ser eficaz para suavizar la recesión.

De hecho, el equipo técnico del Banco revisó su previsión de crecimiento económico a la baja, a un rango entre -6% y -10% (desde -2% y -7%). ¿La razón? El desplome de las exportaciones y la inversión y en menor grado el consumo privado y público.

Tan preocupante es la coyuntura que Echavarría dijo que quizás la única de las medidas que no se ha tomado es el crédito directo al gobierno, que “no se puede descartar por lo particular del momento actual”, pero que no se ha contemplado en Colombia.

Además de prever un peor desempeño de la economía, el equipo técnico revisó la brecha de producto a un rango entre -5% y -7% (desde -3% y -7% del informe previo).

El crudo diagnóstico del Emisor contrasta con el optimismo del equipo económico y del presidente, Iván Duque, que hablan de una reactivación en forma de “V”, con una caída del 5,5% en 2020 y un rebote del 6,6% el próximo año.

