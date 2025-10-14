Dar Futuro: la apuesta educativa de Unicentro Bogotá que siembra esperanza

Publicado: octubre 14, 2025, 12:39 pm

En un entorno donde la sostenibilidad suele quedarse en el discurso, Unicentro Bogotá decidió actuar. A través de su programa Dar Futuro, el centro comercial reafirma su compromiso con la equidad y el desarrollo, apostándole a la educación como herramienta para transformar vidas y fortalecer comunidades.

“Creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir una Colombia más equitativa, desde las familias que hacen parte de nuestra comunidad”, afirma Camilo Ángel Moreno, Gerente General de Unicentro Bogotá.

De Universidad Unicentro a Dar Futuro

El programa surge de la exitosa experiencia de Universidad Unicentro, que en cinco años ha graduado a 80 colaboradores en niveles técnicos, de bachillerato y profesionales. Ahora, con Dar Futuro, la empresa amplía su impacto hacia los hijos de trabajadores que devengan hasta 2,5 salarios mínimos, otorgando auxilios educativos para estudios de bachillerato y programas universitarios.

Este año, la meta es acompañar a 40 familias más, consolidando un modelo de movilidad social que ya muestra resultados concretos.

Más que un subsidio: una alianza para el progreso

El acceso al programa no es automático: los aspirantes deben demostrar compromiso académico y familiar, y mantener un promedio mínimo de 3.8 para conservar el beneficio. “Dar Futuro es mucho más que un subsidio: es un motor de movilidad social, una manera de dignificar la vida y abrir puertas al futuro”, enfatiza Moreno.

Un modelo financiado en casa

El programa se financia con recursos propios de Unicentro Bogotá, a través del fondo El Poder de Dar una Mano, garantizando independencia y sostenibilidad. Este enfoque se articula con proyectos estratégicos como Destino Capital, el nuevo parque urbano de más de 9.000 m² y 60.000 millones de pesos de inversión que, además de ser un pulmón verde para la ciudad, generará oportunidades laborales para los beneficiarios del programa.

Unicentro: más allá del comercio

Con 49 años de trayectoria y más de 300 locales, Unicentro Bogotá demuestra que su liderazgo va más allá de las ventas: impulsa el desarrollo humano y social como parte esencial de su propósito empresarial.

“El futuro de nuestro país está en manos de los jóvenes. En la medida en que ellos se educan, los países progresan, se genera riqueza y bienestar para las comunidades”, concluye Moreno.

Dar Futuro representa la esencia de esa visión: una inversión con propósito que siembra esperanza y promueve una Colombia más justa, equitativa y competitiva.