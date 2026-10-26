ASOCARS cumple 30 años: tres décadas de trabajo conjunto por la protección ambiental de Colombia

De 18 directores que impulsaron su creación en 1996 a representar hoy a las 33 autoridades ambientales regionales del país

Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta el desafío de proteger sus ecosistemas, garantizar la disponibilidad de agua y responder a los efectos del cambio climático. En medio de estos retos, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) cumple 30 años de trabajo en defensa y fortalecimiento de las entidades responsables de la gestión ambiental en los territorios.

La historia comenzó el 28 de agosto de 1996, cuando 18 directores de corporaciones, liderados por Diego Bravo Borda, entonces director de la CAR Cundinamarca, decidieron unir esfuerzos para crear una organización que representara sus intereses y defendiera su autonomía. Tres décadas después, ASOCARS reúne a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia.