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ASOCARS cumple 30 años: tres décadas de trabajo conjunto por la protección ambiental de Colombia

Publicado: octubre 26, 2026, 4:58 pm

30 Años · 1996–2026
ASOCARS
33 CAR · Colombia

ASOCARS cumple 30 años: tres décadas de trabajo conjunto por la protección ambiental de Colombia

De 18 directores que impulsaron su creación en 1996 a representar hoy a las 33 autoridades ambientales regionales del país

Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta el desafío de proteger sus ecosistemas, garantizar la disponibilidad de agua y responder a los efectos del cambio climático. En medio de estos retos, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) cumple 30 años de trabajo en defensa y fortalecimiento de las entidades responsables de la gestión ambiental en los territorios.

La historia comenzó el 28 de agosto de 1996, cuando 18 directores de corporaciones, liderados por Diego Bravo Borda, entonces director de la CAR Cundinamarca, decidieron unir esfuerzos para crear una organización que representara sus intereses y defendiera su autonomía. Tres décadas después, ASOCARS reúne a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia.

«Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes conocen y trabajan por nuestros territorios. Hoy, los resultados de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible demuestran que la protección del ambiente se construye con conocimiento técnico, compromiso y trabajo conjunto. Nuestro mayor desafío hacia el futuro es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático, conservar nuestra biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales de las próximas generaciones.»

— Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS

Los resultados ambientales de tres décadas

🌳
+63 millones de árboles plantados
Las CAR reportan la siembra de 63,3 millones de árboles en los últimos cinco años, incluidos más de 4,5 millones en 2025 y más de dos millones en lo corrido de 2026. Adicionalmente, han liderado restauración en más de 61.000 hectáreas de ecosistemas.

🏞️
+4,2 millones de hectáreas bajo protección
Colombia pasó de 17 áreas protegidas regionales en 1993 a más de 330 en la actualidad, de las cuales las CAR han declarado más del 98 %. Estas áreas abarcan más de 4,2 millones de hectáreas fundamentales para conservar la biodiversidad y proteger fuentes hídricas.

🦜
+1 millón de animales silvestres atendidos
Desde la creación del SINA, las CAR han atendido a más de un millón de animales silvestres, muchos víctimas del tráfico ilegal. Solo en 2025 fueron atendidos más de 47.700 animales, el 53,4 % liberados. La Red OTUS pasó de 483 cámaras trampa en 2023 a más de 2.000 en 2026.

💧
Protección del agua en +29 millones de hectáreas
Las CAR han adelantado procesos de ordenación en 132 cuencas hidrográficas que abarcan más de 29 millones de hectáreas, con más de 100 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) aprobados. También han aprobado 10.213 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

🪸
+1 millón de fragmentos de coral sembrados
En zonas marinas y costeras, las corporaciones han contribuido a la siembra de más de un millón de fragmentos de coral mediante alianzas públicas y privadas. Las 12 corporaciones con competencias marino-costeras desarrollan anualmente acciones de conservación sobre aproximadamente 3.800 hectáreas de manglar.

🎓
Educación ambiental y cambio climático
Las CAR han apoyado 1.529 Proyectos Ambientales Escolares y 818 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. Más de 90.000 jóvenes participaron en jornadas ambientales el último año. En cambio climático, se instalaron 8.781 estufas ecoeficientes y 26 corporaciones contribuyeron a estructurar sistemas de alerta temprana en 283 municipios.

+5.200
servidores públicos trabajan actualmente en las 33 corporaciones, desarrollando labores de protección de fauna, conservación de bosques, seguimiento de fuentes hídricas, educación ambiental y acompañamiento técnico a municipios

Los retos de los próximos 30 años

El aniversario llega en un momento decisivo para el futuro ambiental de Colombia. La presión sobre los recursos hídricos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los eventos climáticos extremos y las limitaciones financieras de las autoridades ambientales plantean desafíos que requieren coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones, el sector privado y la ciudadanía.

Treinta años después de su creación, el mensaje de ASOCARS sigue vigente: la protección del patrimonio natural de Colombia necesita regiones fuertes, autoridades ambientales articuladas y un compromiso colectivo con el desarrollo sostenible.

Sobre ASOCARS

ASOCARS es una asociación sin ánimo de lucro que representa, articula y fortalece a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país. Estas corporaciones son las máximas autoridades ambientales en sus respectivas jurisdicciones y tienen entre sus responsabilidades administrar los recursos naturales renovables, proteger ecosistemas estratégicos, ejercer control ambiental y acompañar a los territorios en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Su creación respondió a la necesidad de defender los principios de autonomía y descentralización establecidos en la Constitución Política de 1991 y desarrollados mediante la Ley 99 de 1993, que organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

🌿 1996 · 2026
ASOCARS · 30 años

33 Corporaciones Autónomas Regionales · Gestión ambiental en los territorios de Colombia

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