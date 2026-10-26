ASOCARS cumple 30 años: tres décadas de trabajo conjunto por la protección ambiental de Colombia

Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta el desafío de proteger sus ecosistemas, garantizar la disponibilidad de agua y responder a los efectos del cambio climático. En medio de estos retos, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) cumple 30 años de trabajo en defensa y fortalecimiento de las entidades responsables de la gestión ambiental en los territorios.
La historia comenzó el 28 de agosto de 1996, cuando 18 directores de corporaciones, liderados por Diego Bravo Borda, entonces director de la CAR Cundinamarca, decidieron unir esfuerzos para crear una organización que representara sus intereses y defendiera su autonomía. Tres décadas después, ASOCARS reúne a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia.
«Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes conocen y trabajan por nuestros territorios. Hoy, los resultados de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible demuestran que la protección del ambiente se construye con conocimiento técnico, compromiso y trabajo conjunto. Nuestro mayor desafío hacia el futuro es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático, conservar nuestra biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales de las próximas generaciones.»
— Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS
Los resultados ambientales de tres décadas
Los retos de los próximos 30 años
El aniversario llega en un momento decisivo para el futuro ambiental de Colombia. La presión sobre los recursos hídricos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los eventos climáticos extremos y las limitaciones financieras de las autoridades ambientales plantean desafíos que requieren coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones, el sector privado y la ciudadanía.
Treinta años después de su creación, el mensaje de ASOCARS sigue vigente: la protección del patrimonio natural de Colombia necesita regiones fuertes, autoridades ambientales articuladas y un compromiso colectivo con el desarrollo sostenible.
Sobre ASOCARS
ASOCARS es una asociación sin ánimo de lucro que representa, articula y fortalece a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país. Estas corporaciones son las máximas autoridades ambientales en sus respectivas jurisdicciones y tienen entre sus responsabilidades administrar los recursos naturales renovables, proteger ecosistemas estratégicos, ejercer control ambiental y acompañar a los territorios en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Su creación respondió a la necesidad de defender los principios de autonomía y descentralización establecidos en la Constitución Política de 1991 y desarrollados mediante la Ley 99 de 1993, que organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
33 Corporaciones Autónomas Regionales · Gestión ambiental en los territorios de Colombia