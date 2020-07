El fútbol ya tiene fecha de regreso, pero continúa la crisis

Como reza el viejo adagio: “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Así se resume la asamblea extraordinaria de la Dimayor del pasado viernes que se reanudó ayer sábado. En una votación de 34 contra 2, los clubes acordaron la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia del máximo órgano rector del fútbol colombiano previo pago de una indemnización que alcanzaría los $600 millones.

Aunque los opositores del exdirector del partido político Cambio Radical insistieron en que su salida permitirá que los equipos profesionales y aficionados se enfoquen en decidir la reforma de estatutos y, con ello, reiniciar actividades, lo cierto es que la crisis del fútbol colombiano tiene muchos otros matices.

La buena noticia para los aficionados es que los dirigentes acordaron retomar el calendario de la Liga Betplay que llevaba ocho fechas disputadas y al terminar la fase de ‘todos contra todos’ se irán a cuadrangulares final, allí los dos mejores irán por el título del año, según RCN radio.

El campeonato se reanudaría tentativamente el 30 de agosto a puerta cerrada, aunque primero sería con los partidos aplazados, reveló el diario El Tiempo. Los que no se jugaron antes de la pandemia son Cali vs. Millonarios (fecha 6) y Tolima vs. Pasto (fecha 2). La primera semana de septiembre sería la reanudación del resto de la Liga.

Según el mismo medio, la reanudación sería en cada ciudad. Aunque todo dependerá de la autorización del Gobierno en cuanto a fechas y sistema.

«La idea es terminar ese campeonato (Liga I) hasta la fecha 20, completando los partidos que están pendientes desde la fecha 9, de acuerdo al fixture ya establecido por la Dimayor, pero con sistema de cuadrangulares semifinales».

Arranca la carrera por la presidencia y los que hoy son amigos mañana no lo serán. Conseguir más malos que Perdomo y Tuerquita parece dificil pero con los dirigentes colombianos todo es posible.Olvidense de la política y seleccionen con responsabilidad, el palo no aguanta más. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) July 25, 2020

Discordia por contratos de TV

“¿A dónde les mando la factura?” Fue la retadora respuesta de Vélez en una ocasión en que el Gobierno solicitó a los dirigentes del fútbol nacional considerar que los partidos fueran transmitidos por televisión abierta.

Más allá de la polémica, este hecho se trató de una declaración de intenciones: de aquí en más, la transmisión del fútbol será privada; lo que para el hincha significa ir a los estadios o pagar por ver. Así de sencillo.

Bajo esta idea, hace un año fue firmado un contrato de TV internacional que prometía una buena cantidad de ingresos para todos los equipos de la Dimayor. Hoy, no obstante, los clubes no han recibido un solo peso. Esto, precisamente, es la causa principal de la gran división que reina hoy en el balompié colombiano.

¿Habría un revolcón histórico?

Desde hace varios años, los equipos más tradicionales y de mayor hinchada del país reclaman una mejor repartición de los ingresos por derechos de TV (de nuevo, la manzana de la discordia). Sin embargo, el asunto no queda ahí.

En la víspera de la salida del presidente de la Dimayor, se conoció que 16 equipos quieren crear una nueva liga y que, además, no se tendrían en cuenta a equipos como Independiente Santa Fe porque, según se sabe, encabezaron la oposición contra Vélez.

“Hay que replantear cómo funciona la repartición o cómo funciona la Dimayor, o si vale la pena seguir en la Dimayor o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas, como pasó en Inglaterra”, le dijo Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios a El Tiempo.

En respuesta a los rumores de la creación de un nuevo campeonato, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, señaló recientemente que “la Federación delega en la Dimayor la organización de los torneos y la Dimayor se rige por la asamblea, y esta por las mayorías. Y si las mayorías no cambian, tienen que ser sancionados y expulsados los equipos que han llevado a la Dimayor a la disidencia de hoy”.