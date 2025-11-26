Yanbal celebra el Día de la Mujer Emprendedora reconociendo el esfuerzo de 500 mil mujeres en Latinoamérica

Publicado: noviembre 26, 2025, 7:39 am

A través de su modelo de negocio y programas de formación, la compañía impulsa la independencia económica y el desarrollo personal de miles de mujeres que hoy emprenden con propósito en ocho países.

Colombia, 19 de noviembre de 2025. Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha que busca visibilizar el liderazgo y la fuerza transformadora de las mujeres en la economía.

Esta fecha cobra un gran significado para Yanbal porque celebra a miles de mujeres que, con esfuerzo y determinación, han hecho del emprendimiento una forma de vida. En la compañía, el emprendimiento no se mide solo en cifras, sino en historias. Historias de mujeres que encontraron una oportunidad real para transformar su vida y la de quienes las rodean.

“En Yanbal creemos en el poder de los sueños, los cuales nos motivan y permiten florecer en la adversidad. Cada sueño de nuestras empresarias, nos impulsa día a día para continuar transformando esta comunidad de Mujeres Poderosas. Queremos que cada mujer descubra su potencial, maneje su tiempo, genere ingresos y se convierta en la líder de su propio negocio. Por eso, apostamos por la innovación de nuestros productos, un emprendimiento con propósito y el fortalecimiento de la autoestima que impacta positivamente su vida”, afirmó Juan Carlos Saldarriaga, Gerente General de Yanbal Colombia, destacando el compromiso de la compañía con el empoderamiento económico y personal de la mujer.

El espíritu emprendedor está en el ADN de Yanbal. Su modelo de negocio ofrece a las mujeres la posibilidad de vender más fácil, ganar más fácil y crecer más fácil, con flexibilidad y acompañamiento constante. Actualmente, más de 500 mil Consultoras y Directoras Independientes forman parte de la comunidad Yanbal en ocho países, generando empleo y promoviendo un efecto multiplicador en sus comunidades.

“Emprender con Yanbal ha sido descubrir que el verdadero éxito va más allá de la transacción. Está en cada mujer que transforma su historia, que encuentra en su independencia económica una nueva forma de ser y vivir. Aquí todas crecemos, compartimos y hacemos posible lo que alguna vez creímos inalcanzable. Porque en Yanbal aprendí que emprender es vivir con un propósito: el de cambiar vidas y hacer sueños realidad.” Margarita Sierra, Directora Élite Diamante.