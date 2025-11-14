Women Business Connect 2025 regresa a BogotÃ¡: el evento de networking empresarial mÃ¡s influyente de la capital

Publicado: noviembre 14, 2025, 3:54 pm

El prÃ³ximo jueves 27 de noviembre, a las 2:00 p. m., se realizarÃ¡ en el auditorio de PwC Colombia la cuarta ediciÃ³n de Women Business Connect (WBC), considerado uno de los espacios de networking estratÃ©gico mÃ¡s importantes de BogotÃ¡. El encuentro reunirÃ¡ a 100 lÃ­deres de alto nivel, entre ejecutivos de multinacionales, empresarios, inversionistas y miembros de juntas directivas.

En esta ediciÃ³n, WBC busca fortalecer su propÃ³sito de conectar a los tomadores de decisiÃ³n mÃ¡s influyentes del paÃ­s, a travÃ©s de paneles con mujeres referentes de alto impacto, conversaciones especializadas y sesiones de networking guiado, diseÃ±adas para generar oportunidades reales de negocio y promover el liderazgo empresarial.

Una red consolidada de lÃ­deres y aliados estratÃ©gicos

A lo largo de sus cuatro ediciones, WBC ha contado con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como PwC Colombia, Colombia Tech Week, MIT-Harvard Club, EUDE Business School, Rochester Alumni Center, Revista C-Level, Revista Gerente, Revista Paz Laboral, JetSmart, Dapper y EXIM Trade Capital, este Ãºltimo un fondo de inversiÃ³n global que financia proyectos a partir de los 3 millones de dÃ³lares.

Gracias a esta red de aliados, el evento ha logrado expandir su impacto, posicionÃ¡ndose como un referente en el desarrollo de conexiones estratÃ©gicas de alto nivel.

Un espacio para todos: diversidad, colaboraciÃ³n y negocios

Aunque su nombre destaca el liderazgo femenino, WBC no es un evento exclusivo para mujeres. Se trata de una comunidad empresarial diversa que ya supera los 300 miembros en BogotÃ¡. Cada ediciÃ³n integra a nuevos participantes, fortaleciendo una red colaborativa que promueve la innovaciÃ³n, la co-creaciÃ³n, el intercambio de experiencias y la construcciÃ³n de relaciones que generan resultados tangibles.

La propuesta de valor del evento radica en su enfoque de networking estratÃ©gico y efectivo: los asistentes conectan con perfiles relevantes, presentan sus proyectos, identifican oportunidades y obtienen herramientas para potenciar iniciativas de alto impacto.

Mirada al futuro: agenda 2026

Women Business Connect ya confirmÃ³ la programaciÃ³n de su ciclo 2026, que estarÃ¡ dividido por industrias. Los primeros eventos serÃ¡n:

TecnologÃ­a â€“ finales de febrero

PetrÃ³leo y EnergÃ­a â€“ finales de mayo

Sector Salud â€“ finales de agosto

Estos encuentros buscan fortalecer la articulaciÃ³n empresarial en sectores clave de la economÃ­a colombiana.

Proceso de registro

Los empresarios y ejecutivos interesados en asistir pueden completar su registro en el siguiente enlace:

ðŸ‘‰ https://luma.com/9tlfitk9

Women Business Connect es una iniciativa creada por la agencia desufuturo.com, liderada por sus socios Yeimi Pedraza y JosÃ© Baquero, quienes han consolidado este espacio como uno de los escenarios mÃ¡s influyentes para promover el liderazgo, la innovaciÃ³n y la construcciÃ³n de comunidad empresarial en la capital.