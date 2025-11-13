Claro celebra su Semana de la Sostenibilidad 2025: un compromiso vivo con una Colombia mejor

Publicado: noviembre 13, 2025, 9:00 am

La semana pasada, Claro Colombia llevó a cabo la Semana de la Sostenibilidad 2025, una experiencia transformadora que reafirma su propósito superior de hacer posible una Colombia mejor. Durante varios días, colaboradores, aliados y expertos compartieron conocimientos, iniciativas y reflexiones sobre cómo avanzar hacia un futuro más responsable, inclusivo y sostenible.

El evento incluyó paneles, conferencias, actividades vivenciales y encuentros intersectoriales que pusieron de relieve el papel de la sostenibilidad como eje transversal del negocio. Más que una estrategia, en Claro la sostenibilidad es el corazón que guía cada una de sus decisiones, integrando la innovación tecnológica con el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.

“La sostenibilidad es el motor que impulsa cada paso que damos como compañía, y refleja nuestro compromiso con el país, con nuestros clientes y con las futuras generaciones”, destacaron voceros de Claro durante el encuentro.

La iniciativa contó con la participación de aliados públicos y privados que han sido clave en el camino hacia un modelo empresarial más sostenible, entre ellos Compensar, la Cámara de la Diversidad, AMC Networks, ENEL, la Secretaría Distrital de Ambiente, PwC, Claro Música, el Banco de Alimentos, PCSHEK, Claro Pay y el canal aliado Red+.

Gracias a este trabajo conjunto, Claro continúa consolidando su liderazgo en sostenibilidad en el sector de las telecomunicaciones, generando impactos positivos en temas como inclusión digital, economía circular, diversidad e innovación social.

Con esta celebración, Claro reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos para construir un país más equitativo, conectado y sostenible, donde la tecnología sea una herramienta para transformar vidas.