Unicentro Bogotá abre convocatoria para la 5ª edición de El Poder de Dar Una Mano

Publicado: agosto 28, 2025, 3:21 pm

Desde el 15 de agosto hasta el 3 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para la quinta edición de El Poder de Dar Una Mano, la plataforma de aceleración empresarial de Unicentro Bogotá que impulsa a los empresarios emergentes de la ciudad.

En alianza con Connect, el programa coincide este año con el último trimestre del calendario, lo que permitirá a los emprendimientos ganadores aprovechar la temporada más dinámica en materia de consumo.

“El poder de dar una mano entrega herramientas empresariales, despierta potenciales, crea oportunidades reales y transforma vidas. Demuestra que sí es posible construir país desde el sector empresarial, cuando convergen compromiso, visión y estructuras reales de acompañamiento. En Unicentro Bogotá trabajamos incansablemente por impulsar y transformar a esta nueva generación de empresarios, acompañándolos en cada paso de su crecimiento y consolidación,” aseguró Camilo Ángel Moreno, gerente general del centro comercial.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas colombianas con sede en Bogotá que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 12 y 60 meses de formalización en Cámara de Comercio.

Haber generado ventas anuales superiores a $100 millones e inferiores a $1.000 millones.

Contar con facturación electrónica, sistema POS activo y, en caso de requerirlo, registro INVIMA vigente.

No estar en proceso de liquidación ni ser subordinada o matriz.

Comercializar productos en categorías como gastronomía, hogar, tecnología, vestuario, entretenimiento, salud y belleza, entre otros.

Fases del programa

Inscripción (15 de agosto – 3 de septiembre): postulación en línea a través del formulario habilitado en la web oficial. Preselección (16 de septiembre): evaluación de los emprendimientos y selección de 15 finalistas. Presentación en vivo (19 de septiembre): los finalistas presentarán su pitch ante jurados y el público podrá votar en línea. Acompañamiento: los cinco emprendimientos ganadores accederán al programa de aceleración Springboard de Connect, que incluye diagnóstico, mentorías, asesoría técnica en áreas clave y un espacio comercial en Unicentro Bogotá por tres meses, además de participación en campañas de visibilidad y medios.

Resultados de las ediciones anteriores

En sus cuatro versiones previas, El Poder de Dar Una Mano ha recibido más de 960 postulaciones, incubado 24 emprendimientos, generado ventas por más de $7.300 millones e impulsado más de 100 empleos directos. Además, el 61,5% de los proyectos seleccionados han sido liderados por mujeres.

👉 Para conocer más detalles y participar en la convocatoria, visite: unicentrobogota.com (enlace directo a la landing de inscripción).