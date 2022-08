Se acelera la transformación del sistema financiero en Colombia: estas son algunas innovaciones que configuran la banca del futuro en el país

Publicado: agosto 8, 2022, 5:00 pm

Se acerca una nueva edición de la Convención Bancaria en Colombia y en esta edición serán varios los temas que estarán definiendo el futuro de los bancos y de las instituciones financieras en el país en los próximos 5 años: digitalización, regulación, inclusión y transformación digital son algunas de las temáticas en las que se centrará el evento este año.

“La transformación digital, de negocios, operaciones y servicios de la industria financiera es total y lo que podremos evidenciar en la Convención Bancaria este año es que los principales beneficiados con esa transformación serán los usuarios”, dijo José Mutis O., country manager de SAS para Colombia y Ecuador.

Esta compañía, que ayuda a la mayoría de las instituciones financieras en el mundo a avanzar en sus procesos de transformación digital y a resolver desafíos de negocios con soluciones de analítica avanzada, inteligencia artificial, gestión de riesgo, prevención de fraudes y conocimiento de clientes, identificó 10 de las innovaciones que más impactarán la industria financiera en Colombia en los próximos años.

En el listado se hallan temas como los de la digitalización, acelerada por la pandemia y que según el reporte consolidado del 2021 por parte de la Superintendencia Financiera, ya tiene a internet, las apps y los teléfonos móviles como los canales preferidos por los colombianos para hacer sus operaciones o transacciones monetarias (superando a las oficinas e incluso a los cajeros electrónicos en algunos casos).

De igual manera están los neobancos, el ecosistema Fintech, el mercado cripto y la necesidad de dar cumplimiento a objetivos relacionados con el cambio climático. También está el Metaverso, en el que ya hay ejemplos de participación de instituciones internacionales como Standar Chartered, Santander, HSBC y JP Morgan Chase. Ejemplos que empiezan a ser considerados como referentes por los bancos y entidades en Colombia.

“Si hay algo que definirá a la banca del futuro es la autogestión. Con tendencias como las del Open Bank o el Open Financial en algunos años los usuarios financieros harán sus transacciones y muchos de ellos no recordarán cuál es el banco en el que tienen su cuenta o desde qué banco hicieron una operación. Algunos no sabrán siquiera si fueron ellos los que hicieron la transacción o quizá su avatar automatizado en el Metaverso”, explicó Mutis.