Recomendaciones ¿Cómo limpiar la pantalla del PC sin dañarla?

¿Alcohol o agua?, ¿microfibra o algodón? La pregunta que seguramente muchas personas se hacen es ¿cómo limpiar la pantalla del PC sin riesgo a dañarla? Es frecuente que las personas en ocasiones eviten limpiar sus equipos por no saber qué tipo de productos utilizar, o dudar sobre cómo hacerlo correctamente.

El teclado y la pantalla del computador son las que más se ensucian con el uso y el paso del tiempo. Por esto, es importante no solo preocuparse por mantener limpios los equipos eliminando archivos innecesarios para optimizar espacio, sino, dedicar también tiempo a hacer una limpieza externa con cierta frecuencia. Esto permite incrementar la visibilidad para apreciar al máximo los contenidos que se proyectan en el dispositivo, y además evitar que la pantalla pierda funcionamiento por manchas que son complicadas de eliminar.

Para evitar que esto pase, Huawei comparte las siguientes recomendaciones para limpiar la pantalla de computadores, o monitores de gran tamaño de forma segura:

Comprar un paño de microfibra

Para eliminar el polvo, existen muchas micro telas en el mercado que funcionan para limpiar aparatos tecnológicos. Sin embargo, los paños de microfibra, que están diseñados específicamente para la limpieza de lentes o gafas, son los que mejor funcionan. A pesar de que muchas personas, quizá por desconocimiento, optan por utilizar toallas de papel, no es para nada recomendable ya que, aunque aparentan ser suaves, pueden generar un aspecto de “rasguños” en la pantalla.

Apagar el computador

Desconectar el equipo de la corriente y mantenerlo apagado no solo es más seguro, además, tener la pantalla sin iluminación permite ver mejor el polvo que debe eliminarse.

Mantener una sola dirección

Siempre se debe hacer la limpieza en una sola dirección. Por ejemplo, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. No se debe frotar, ni limpiar en círculos, porque al hacer este movimiento el polvo puede rayar la pantalla.

La suciedad de los dispositivos puede provenir no solo de partículas de polvo, también de grasa o huellas dactilares, especialmente en equipos que cuentan con pantalla táctil. Para estos casos, es favorable hacer una mezcla en partes iguales de alcohol isopropílico y agua. Este tipo de alcohol no deja ningún tipo de mancha ni marca al limpiar y además se evapora muy rápidamente. No se recomienda emplear alcohol etílico porque a largo plazo desgasta la superficie.