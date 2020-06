¿Marcas racistas? La lucha por retirar productos que promueven la desigualdad racial

Esta última, Dove, una marca de Unilever, tuvo que disculparse recientemente por publicar en Facebook una serie de imágenes en las cuales se ve a una mujer de tez negra quitarse una blusa marrón y –de forma mágica-, convertirse en otra mujer: una blanca, de cara brillante y con ropa clara.

Es una clara demostración de racismo, dijeron docenas de personas que comentaron el post de Nay the mua , una maquilladora afrodescendiente que denunció las prácticas de Dove en su muro de Facebook.

Ante la andanada de críticas, la propia marca tuvo que salir al paso, indicando en su cuenta de Twitter que “una imagen que publicamos recientemente en Facebook falló en representar a mujeres de color cuidadosamente. Lamentamos profundamente la ofensa que causó”:

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

— Dove (@Dove) October 7, 2017