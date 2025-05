EL PODER DE LOS TACONES LLEGA A COLOMBIA

Publicado: mayo 19, 2025, 3:09 pm

EL próximo jueves 29 de mayo se reunirán en el club el Nogal de Bogotá, mujeres líderes, pioneras y visionarias de América Latina para compartir experiencias, analizar retos y redibujar un mejor futuro y a su manera.

“Mujeres que se atreven a cambiar el cuento – Redibujando el futuro a su manera” el lanzamiento oficial de El Poder de los Tacones en Colombia, marcará un hito en la conversación actual de las mujeres en la política, la sociedad y la economía.

Entre las mujeres destacadas que participarán están: las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, Dilian Francisca Toro Gobernadora del Valle del Cauca, Ana María Delgado VP de Corona, Tatiana Calderón Piloto automovilístico de la Formula 2, Julia Miranda Londoño Representante a la Cámara, Julia Barreto – Primera mujer de Shark Tank Colombia,Vanessa Aguilar embajadora de Cultura y Paz de la Diáspora Africana para LATAM y el Caribe, Gaby Arenas de Meneses – Co-Chief Facilitator Catalyst Now Global, Alexandra Carvajal escritora y sobreviviente, ejemplo de superación, Diana Cerón, empresaria, youtuber, best seller y Beatriz Mogollón de la Fundación Zoraida Cadavid, entre otras

Esta reunión que trasciende generaciones, destacará la lucha histórica y el progreso de las mujeres en la toma de decisiones y en la sociedad en general. Una conversación inspiradora sobre la resiliencia, el cambio en la narrativa de las mujeres en todos los ámbitos.

En este encuentro se realizarán distintos conversatorios alrededor de temas como: redibujando un legado con impacto social, nadando y emprendiendo con tiburones, del desafío de sobrevivir al placer de agradecer, mujeres sin límites que dejan huella, Burnout sin filtros: ¿mito o realidad? y mujeres en la política: liderando con visión, impactando con equilibrio.

Igualmente se llevará a cabo un homenaje a Zoraida Cadavid de Sierra, mujer visionaria y con un profundo sentido social. Su legado perdura a través de la Institución que lleva su nombre, la cual se dedica a brindar formación integral a niñas, niños y jóvenes menos favorecidos, con especial énfasis en las niñas, para mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. La Institución continúa materializando esta visión a través de programas educativos y sociales que buscan empoderar a las jóvenes para que lideren sus propios proyectos de vida, con más de 90 años de labor social continua, la Institución Zoraida Cadavid de Sierra ha impactado positivamente en la vida de más de 1.800 mujeres egresadas, reafirmando el compromiso de su fundadora con la educación y el bienestar de la niñez y juventud colombiana.

“Este evento estará dedicado a cada mujer y niña que se atreve a pensar diferente, y a cada niña que aún no sabe que también puede hacerlo.” Concluye Gladys Mezrahi directora del evento y fundadora de “The Power of the Heels Foundation”

https://tuboleta.com/es/eventos/mujeres-que-se-atreven-cambiar-el-cuento