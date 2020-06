OMS advierte: “la pandemia se acelera a una nueva y peligrosa fase”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la pandemia de Covid-19 está ingresando en una «nueva y peligrosa fase«, después de que en la jornada del viernes pasado se haya registrado una cifra récord de más de 150.000 infecciones diarias en el planeta.

«Casi la mitad de esos casos fueron reportados en América, con elevados números también en el sur de Asia y Oriente Medio», señaló el jefe del organismo mundial.

«El virus sigue expandiéndose rápido, todavía es mortal y mucha gente es susceptible de contraerlo», prosiguió.

Es por ello que aún se necesitan fuertes medidas restrictivas por parte de los gobiernos para controlar el brote: “Nadie está seguro hasta que lo estemos todos», dijo. «Solo dejando la política al margen y trabajando en una verdadera colaboración marcaremos la diferencia».

