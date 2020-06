Navidad en pandemia otras predicciones de Iván Duque

Fue una alocución para defender la jornada del Día sin IVA. A pesar de que fue catalogado como “viernes negro” rodeado de indisciplina, tanto de los ciudadanos, como de los comercios.

De hecho, ayer, un día después de la malograda jornada, los colombianos pasamos un ‘guayabo de compras’.

Fue como si Colombia se hubiera olvidado de la pandemia, reveló un Especial de Gerente.com . “Hordas de personas hicieron fila durante horas para aprovechar el Día sin IVA. En Bogotá, el tumulto fue tan grande que la Alcaldía tuvo que cerrar cuatro establecimientos de comercio por incumplir las medidas de distanciamiento.”

Al hacer un balance de la desafortunada jornada, el presidente Iván Duque llamó la atención por los desórdenes y reclamó más medidas preventivas y pedagogía ciudadana desde las alcaldías para las futuras jornadas.

Acto seguido, instó a “prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va estar por lo menos un año más, mientras sale una vacuna”, vaticinó. “Vamos a tener Amor y amistad con pandemia, Halloween con pandemia y Navidad con pandemia”.

Y agregó: «Tenemos que lograr algo y es que, el presidente de la República puede tomar las medidas que sean y lo mismo los alcaldes y gobernantes locales, pero la otra parte para lograr el éxito está en cada uno de nosotros en nuestra cultura ciudadana«.

Fue cuando elogió el Día sin IVA: «más de 75 mil comercios estuvieron abiertos, y se presentaron aglomeraciones en solo 84”, sacó pecho.

También citó que más del 90% de los comercios “funcionó bien”.

“Vimos casos que todos rechazamos y que no nos hacen sentir bien porque no se tomaron las precauciones necesarias, pero no tenemos que echarnos culpas, sino reconocer lo que se hizo bien y dónde vimos casos que no se cumplieron aplicar las sanciones”.