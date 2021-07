Más del 40% de trabajadores preferiría conseguir nuevo empleo que regresar a la oficina a cumplir horario [VIDEO]

Más del 40% de los empleados dicen que comenzarían a buscar un nuevo trabajo si su empresa no ofrece opciones a largo plazo para trabajar desde casa, según la encuesta Pulse of the American Worker Survey de 2021 de Prudential.

Pero si planea encontrar un trabajo remoto, debe hacer algunos cambios en su currículum, según Brie Reynolds, gerente de desarrollo profesional en el sitio de reclutamiento FlexJobs, regista el portal de noticias CNBC.

“Realmente tienes que presentarte como alguien que puede trabajar de forma remota y flexible”, dijo Reynolds. «Y eso incluye sentirse cómodo con la tecnología, poder realizar reuniones en línea y comprender las diferentes plataformas en las que las empresas se comunican».

¿Cómo cuidar la salud mental de los trabajadores durante el teletrabajo?

Vea este video para ver exactamente qué herramientas serán esenciales y para aprender más sobre cómo conseguir un trabajo de forma remota.

De acuerdo con el Ministerio del trabajo, el teletrabajo en Colombia ha aumentado en más de 80% durante la pandemia, se estima que esta modalidad es usada en 53% por mujeres y 43% por hombres, cifras que han ampliado la perspectiva para continuar con la búsqueda y contratación de personal profesional y técnico de diferentes carreras que son necesarios para las empresas de desarrollo tecnológico como: ingenieros de casi todas las ramas, médicos, contadores, administradores, entre otros.

La realidad laboral de las organizaciones ha motivado a las empresas a cambiar su forma y modelo de trabajo. Teniendo en cuenta que las herramientas digitales juegan un papel muy importante en esta transformación, las áreas de tecnología y de recursos humanos de cada organización deben preocuparse por brindar las mejores condiciones de trabajo a los colaboradores.

Por otra parte, el contexto actual en el mercado laboral deja estas reflexiones: la contratación en todas las regiones para realizar labores de manera remota, abre la posibilidad para no continuar amontonados en las regiones principales y así acceder a trabajos con buenos salarios. Además, esto permite tener una mayor capacidad adquisitiva y progreso en otros municipios de Colombia, pues el teletrabajo genera más empleos derivados logrando un aumento en la compra de nuevos bienes y servicios, produciendo más emprendimiento y bienestar, lo que significa una gran revolución para el país.

El 90 % de las empresas en Colombia sigue en modalidad de teletrabajo, según estudio

Pero para que el teletrabajo y la extensión de los empleos sea una realidad en todos los municipios intermedios y pequeños, es necesario garantizar mayor cobertura en Internet banda ancha y un esfuerzo grande para mejorar en el suministro de servicios públicos sin intermitencia, como en el caso de la energía eléctrica que también afecta de manera importante el trabajo remoto de estos empleados.