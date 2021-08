Los que generan más dinero: Atlético Nacional, Millonarios y América, las marcas más preciadas del fútbol colombiano

En su más reciente estudio de mercado sobre las marcas más preciadas del balompié colombiano, la firma consultora Compassbranding reveló lo que para la gran mayoría parece ser una verdad de a puño: Atlético Nacional es la marca deportiva más valiosa del país, y de lejos.

El club ‘Verdolaga’, bicampeón de la Copa Libertadores, con 16 títulos ligueros, y otros tantos a nivel local e internacional, obtuvo una valoración que supera los 15 millones de dólares: Es decir, está por arriba de los 59.000 millones de pesos, una cifra astronómica para cualquier elenco del FPC.

Al igual que el ‘Rey de Copas’, hay otros tres elencos que alcanzan este registro: Son ellos América de Cali, con 15 trofeos a nivel nacional; Millonarios, que también tiene 15 galardones en su haber, y Junior de Barranquilla, nueve veces ganador del torneo local y con importante músculo económico.

«El principal vínculo emocional de cada hincha con su equipo es la marca. Vestir la camiseta con la marca de su equipo es un orgullo. La marca es más que un nombre, un escudo, una bandera, pues representa un estilo y una identidad», dijo Fernando Gastelbondo, presidente de la consultora.

Cabe destacar que este importante estudio está basado en el desempeño financiero de los 15 equipos antes de la pandemia del COVID-19. Números que mostraban un franco ascenso en sus balances, al menos para los elencos más representativos del balompié colombiano.

«El virus es algo coyuntural y pasajero, que aunque ha sido terrible, va a pasar. Y antes del covid, según la Superintendencia de Sociedades, se veía una tendencia positiva que esperamos que muy pronto se recupere», agregó Gastelbondo sobre el particular.

El resto

En el segundo grupo de marcas de fútbol más valiosas del país sobresalen Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Santa Fe, Deportes Tolima, Envigado Fútbol Club y La Equidad Seguros, cuyas valoraciones en el mercado oscilan entre entre los US$5 y US$10 millones, cada uno.

Y en un tercer lote se encuentran los clubes que están tasados en menos de US $3 millones. Son: Once Caldas, Águilas Doradas, Atlético Huila, Bucaramanga y Unión Magdalena, cuyas hinchadas y movimiento por merchandising es menor en comparación con las demás instituciones del FPC.

«Las marcas no están registradas en los balances de los clubes de fútbol. La razón es porque estas han sido formadas a lo largo de los años, en vez de haber sido adquiridas, pero esto no significa que no tengan valor», resaltó Gastelbondo en sus conclusiones.

Según Compassbranding, aparte de la marca, hay otros tres activos intangibles que son la base del negocio del balompié en Colombia: Los derechos sobre los jugadores, los abonados y la ficha o el permiso que les otorga la Dimayor a sus participantes, tanto de la Liga como del Torneo de Ascenso.