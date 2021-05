Gobierno anuncia Mesa Nacional de Garantías para las manifestaciones

Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, dijo que el Gobierno convocará a las organizaciones sindicales a una mesa nacional para evaluar las garantías para las manifestaciones públicas.

“Esta mesa ha sido creada como fruto del cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, donde el Presidente de la República ha dado instrucciones para convocarla”, señaló el funcionario en una rueda de prensa.

En la mesa tendrán presencia el Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, la Policía, la Unidad General de Protección, la Fiscalía, la Procuraduría, tres delegados de las organizaciones de las plataformas de derechos humanos y movimientos sociales que convocan las manifestaciones públicas, entre otras entidades.

📽 #EnVideo | Declaración del Alto @ComisionadoPaz, Miguel Ceballos, sobre la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. pic.twitter.com/v1Wkuz8zTq — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 17, 2021

Por su parte, el presidente Iván Duque Márquez reiteró la voluntad de construir acuerdos, pero también fue enfático en condenar las vías de hecho y las amenazas, porque estas afectan los derechos de todos los colombianos.

“Sí a la posibilidad de construir acuerdos. ¡Claro que sí! Pero no por la vía de hecho, no con la amenaza, no con el bloqueo, no con la afectación a los derechos de toda una nación”, dijo en Pereira.

Defendió el derecho a la libre circulación de los colombianos en todas las regiones y afirmó que con los bloqueos también se está violando el derecho al abastecimiento.

En tal sentido, puso de presente que por el futuro del país no se puede ceder a la intimidación.

“Este tiene que ser un camino. Por hoy, por mañana, por el futuro de nuestro país: sí a la construcción de acuerdos, pero no a la intimidación a través de las vías de hecho, porque eso sería un precedente nefasto para el futuro de nuestro país”, enfatizó.

«Rechazamos que el Comité del Paro insista en continuar con los bloqueos que afectan de manera dramática importantes zonas del país no solo por la escasez de alimentos y medicamentos que se genera sino también por la pérdida de incontables puestos de trabajo. Por esta razón, respaldamos la solicitud que hizo ayer el Gobierno de suspenderlos y cesar todas las acciones de vandalismo y de violencia en las marchas, vías de hecho que son contrarias al mínimo respeto por los derechos fundamentales de los colombianos, como la salud, el trabajo y la movilidad», señaló el Consejo Gremial en un comunicado.

