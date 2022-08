‘Este es el Gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado’: Así se posesionó Gustavo Petro

Publicado: agosto 7, 2022, 11:14 pm

Ante una plaza de Bolívar llena, el Jefe de Estado tomó juramento ante el Presidente del Congreso, Roy Barreras, a las 3:15 de la tarde, cuando les dijo a los colombianos y colombianas: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

En sus palabras destacó la presencia y el apoyo de su familia y comentó que “llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre, Clara; nada existiría en mi mente en este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, caribeño; aquí están mis hermanos Adriana y Juan, que me aguantan”.

“Aquí están mis hijos, Nicolás Petro, Nicolás Alcocer, Andrea y Andrés, Sofía y Antonella, mis pequeñas que florecen de corazón y alma”, anotó.

Se refirió a la Primera Dama, Verónica Alcocer, y dijo: “Quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia; la vida misma. Quien el amor ha hecho todo posible” y, paso seguido, dijo que ella “no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, para ser. Para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor”.

También habló de los invitados especiales, de quienes dijo: “Aquí está, como en el recorrido de mi existencia, el pueblo. Las manos humildes del obrero; aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre; aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado cuando decaigo, cuando me siento débil. El amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es el que me tiene aquí para unir y construir una nación”, indicó.