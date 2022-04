En Colombia, situación epidemiológica del COVID-19 es estable

Ante la estabilidad que presenta el país en cuanto a la situación epidemiológica del covid-19, con una baja positividad y la superación del cuarto pico, la directora (e) de Epidemiología y Demografía, Claudia Cuéllar, dio unas recomendaciones generales durante el Puesto de Mando Unificado 126.

«Mantener los equipos de vigilancia, el rastreo o las pruebas en los momentos que se indique; hacer la contención rápidamente», fue la principal acotación que hizo la funcionaria, con especial énfasis en población con factores de riesgo, por lo que instó a aplicar las pruebas de acuerdo con la priorización establecida en los lineamientos.

Agregó que, «estamos en una situación muy estable, pero no podemos decir que no vaya a suceder un rebrote o que no vamos a tener de pronto, posteriormente, la entrada de alguno de los sublinajes, por lo que tenemos que seguir efectuando todo el plan de vacunación».

De igual manera, señaló la importancia de fortalecer las acciones que se tienen a nivel sectorial e intersectorial, lo que permitirá un mayor impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas que viven en Colombia.

Finalmente, Cuéllar reiteró la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad y la vacunación con dosis de refuerzo en personas de 60 años y más que, pese a las bajas cifras de mortalidad, siguen siendo el grupo etario que conforma en mayor medida esas tasas.