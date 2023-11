El poder de la diversidad en la alta gerencia de la Constructora Amarilo

Publicado: noviembre 9, 2023, 9:00 am

Desde hace 30 años Amarilo le apuesta al desarrollo organizado de Colombia, motivada por la fuerte convicción de dejar una huella positiva en todos los lugares donde tiene presencia a través de la construcción de urbanismos planeados, organizados y sostenibles, que aporten a mejorar la calidad de vida de sus residentes, vecinos y de la comunidad en general con el propósito de transformar entornos y empoderar comunidades, cumpliendo sueños.

Para lograrlo, la constructora ha liderado una estrategia de sostenibilidad integral que la ha llevado a estructurar un equipo gerencial multidisciplinario de alto nivel que desde las diferentes áreas impulsan acciones y decisiones orientadas a garantizar un equilibrio económico, social y ambiental en 17 ciudades y/o municipios del país donde tiene presencia la compañía.

Actualmente, Amarilo cuenta con 5 vicepresidentes, de las cuales 4 son mujeres, lo que evidencia el importante protagonismo de la mujer en la organización y no solo a nivel directivo, pues hoy en día las mujeres representan el 44% de los colaboradores. El destacado grupo de vicepresidentes cumplen una función articuladora entre la visión del fundador y presidente de la compañía Roberto Moreno de aportar a la transformación social de las regiones y ser una compañía que trasciende. Dentro de sus responsabilidades se encuentra conectar y empoderar a las comunidades, construir experiencias y generar valor a todos sus grupos de interés, además de lograr un crecimiento competitivo y rentable para la compañía, por lo que se destacan por ser profesionales con una sólida formación, con gran trayectoria y experiencia, pero sobre todo con una gran calidad humana y un enfoque hacía el liderazgo positivo y colectivo que impulsa Amarilo.

Margarita Llorente

vicepresidente Asuntos Corporativos, Jurídicos y Sostenibilidad

Es abogada con más de quince años de experiencia combinada entre firmas de abogados y abogada in house en diversas compañías, brindando asesoría jurídica integral, atención y apoyo de asuntos de derecho corporativo y comercial, contratos, inversión extranjera y derecho minero, entre otros. Cuenta con experiencia en coordinación y liderazgo de equipos de trabajo durante los procesos de negociación y cierre de negocios, y tiene conocimiento en la implementación y difusión de políticas de cumplimiento y manuales de ética corporativa y anticorrupción. En Amarilo lidera el área legal, la coordinacion de trámites ambientales, y la dirección de sostenibilidad de la compañía. Con su liderazgo busca brindar asesoría legal integral a las demás áreas de la compañía en todos los asuntos que se requieran durante el curso normal del negocio, e impulsar toda una estrategia y política de sostenibilidad que garantice un crecimiento sostenible del negocio.

Natalia Trujillo Moreno

vicepresidente de OperacioneS

Es abogada con especialización en Gestión Pública y maestría en Derecho Público. Cuenta con una amplia trayectoria en la Gestión de Proyectos de Infraestructura de Vivienda. Ha trabajado por más de 15 años en la estructuración y ejecución de proyectos. Fue Viceministra de Aguas y concesiones de Cuarta Generación y Gerente de Lagos de Torca durante 4 años. En Amarilo su apuesta es impulsar la gestión eficaz de materiales y recursos, así como generar valor a todos los grupos de interés de la compañía y trabajar por asegurar la operación con altos estándares de calidad.

Andrea Arizala

vicepresidente de Talento humano y Comunidades

Es psicóloga, especialista en Gerencia de Gestión Humana y Coach, con más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de procesos de gestión del talento humano en empresas de diferentes sectores, principalmente en oil & gas y sector financiero. Posee habilidades en el diseño e implementación de procesos de valoración y desarrollo de directivos, selección, gestión del desempeño, compensación, temas sindicales y gestión del cambio en procesos de fusión y transformación organizacional. En Amarilo su apuesta es mejorar la apropiación de la cultura y satisfacción del ambiente laboral para convertir a la constructora en una de las mejores empleadoras del país, impulsando un entorno sostenible que genere bienestar y en el que los grupos de interés (colaboradores, comunidades y contratistas) sean actores transformadores que lideren y aporten en la construcción de un mejor país

Ana Cristina Isaza Zuluaga

Vicepresidente de Finanzas, Administración y Tecnología

Es economista, MBA del Inalde, y master en Gerencia de proyectos, con experiencia liderando áreas financieras como contabilidad, auditoria, planeación financiera, Tesorería, cartera y áreas como transformación digital, talento humano y planeación estratégica y tecnología. Experiencia en mercado de capitales y financiación estructurada con énfasis en evaluación de inversiones, procesos de valoración de empresas y coberturas de riesgo. Dentro de sus habilidades se encuentran, estructuración de áreas financieras y metodologías de gestión y análisis, enfoque en resultados y logro de objetivos, liderazgo de equipos y gestión del cambio y transformación cultural, negociación, transformación digital y automatización de procesos, cercanía al negocio y a la estrategia. En Amarilo su apuesta es lograr el crecimiento competitivo y rentable de la compañía para garantizar su sostenibilidad y liderar la transformación digital de la compañía que acompañe el crecimiento.

Andrés Orozco

vicepresidente Comercial y de Mercadeo

Es administrador de negocios con especialización en Mercadeo de la Universidad EAFIT, cuenta con un MBA Máster en Dirección de Empresas de la Universidad de Villanueva de España, complementó estudios en Executive Máster in Business Administration de la universidad Westfield Business School y Mastering Sales de la Universidad Kellogg School Of Management en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en la dirección de compañías multinacionales de consumo masivo (FMCG), en áreas de ventas, trade marketing , marketing, y go to market. En Amarilo su apuesta está en seguir posicionando a Amarilo como la constructora con mejor reputación del sector, garantizando el conocimiento del cliente y la mejor experiencia durante todo su proceso de compra.