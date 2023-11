Hoteles Dann: una historia de 55 años de buen servicio

Publicado: noviembre 9, 2023, 6:39 am

En 1968 se construyó el primer Hotel Dann en la Avenida 19 de Bogotá, y desde entonces la compañía se ha expandido y ha logrado estar en la mente de los consumidores por más de medio siglo.

El gerente general del Hotel Dann Avenida 19, Mario Díaz Granados, cuenta que el mayor logro en el último año ha sido mantener el hotel actualizado y que sea reconocido como uno de los más tradicionales de la zona centro de la ciudad. El sector ha cambiado mucho en 55 años y han llegado más hoteles en este tiempo pero el Dann se ha mantenido como preferido por los viajeros.

Esta sede está rodeada de las zonas más turísticas de Bogotá, como el Centro Histórico, el Museo del Oro, el Planetario, la Plaza de Toros, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Cinemateca Distrital, el Museo del Banco de la República, el Chorro de Quevedo y el Mercado de las Pulgas.

Cuenta con 129 habitaciones y cinco salones de reuniones y eventos con capacidad para 490 personas.

La marca se ha logrado mantener vigente gracias al respaldo de la primera cadena hotelera que nació en Colombia y la actualización constante del producto e infraestructura física.

Precisamente se están renovando todos los pisos de habitaciones y pasillos, así como las camas y los muebles. Se están instalando ventanas antiruidos y se están instalando nuevos sistemas tecnológicos en los salones para eventos.

“La sede de la Avenida 19 es la génesis de la Cadena Hotelera Dann en 1968. Su ubicación estratégica lo consolida como el epicentro para desarrollar toda la actividad turística de Bogotá”, dice Díaz Granados.

Este hotel se fundó durante la visita a Colombia del Papa Pablo VI, entendiendo que para entonces, si bien Bogotá no era una ciudad turística, si era un destino obligado y atractivo para personas de negocios. El Hotel se creó entonces con la idea de ser el sitio preferido de ejecutivos, desde su ubicación estratégica hasta su sistema de check in y check out que fuera rápido y cómodo para este tipo de viajeros.

www.hotelesdann.com

ATRIBUTOS DE UN BUEN GERENTE:

Díaz Granados asegura que un directivo debe rodearse del talento humano calificado, sobre todo en servicio al cliente de alta calidad y empoderarse en la toma de decisiones responsables. También debe hacer presencia permanente en todas las áreas del hotel para verificar de primera mano tanto la prestación de los servicios como el estado de las instalaciones, involucrándose en la operación con el personal de base, a quienes debe inspirar.

Finalmente, debe conocer personalmente a los clientes y estar atento a sus intereses y necesidades de servicio para liderar y coordinar su ejecución.