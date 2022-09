El mercado inmobiliario corporativo se reactiva después del periodo de elecciones, pero ¿qué pasará por el precio del dólar?

Publicado: septiembre 15, 2022, 10:40 pm

Muchos sectores económicos frenaron la toma de decisiones importantes en los meses previos a las elecciones presidenciales, por motivos de incertidumbre, el mercado inmobiliario fue uno de ellos, afortunadamente, hoy el panorama es positivo e -incluso- hay un buen ambiente para que se hagan inversiones teniendo en cuenta algunas sugerencias de los expertos.

Juliana Vásquez, Consultora Senior de Inversión En Colliers Colombia, explicó que el panorama actual de los servicios inmobiliarios en Colombia muestra un dinamismo importante, a pesar de que en los meses anteriores pasó por un intervalo de “calma” por las elecciones.

Ahora, una pregunta muy sonada en la actualidad es qué tanto afecta el aumento del dólar. En ese aspecto, Vásquez, argumentó que “la velocidad con la que se mueve el dólar no es la misma con la que se hacen los negocios inmobiliarios, por lo cual no debería haber una incidencia para este tipo de transacciones inmobiliarias. La variación presentada hasta la fecha, aún no ha generado un impacto en detener la actividad del mercado. A pesar de esto, sí es evidente que el mercado inmobiliario y ambiente de negocios es susceptible a las políticas y reformas que pueda tomar el Gobierno”.