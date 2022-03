El agro colombiano está en alerta: Lanzan herramientas tecnológicas para ayudar

El agro colombiano está en alerta roja. Los campesinos lidiando con insumos más costosos que nunca además de adversidades históricas. Los ciudadanos alarmados porque ‘todo está muy caro’. Situación que se ve reflejada en los precios de la papa, arroz, carne y en general en el 93% de los productos de la canasta familiar. En ese contexto, Cooptenjo, cooperativa con 54 años de trayectoria apoyando a los agricultores y ganaderos de Colombia, lanza dos ambiciosos programas de educación gratuita en temáticas digitales dirigidos a la población rural.

“Todos los colombianos hemos sentido el impacto del aumento de los precios de los alimentos en estos primeros meses de 2022. Así que como cooperativa salimos a preguntarle a los agricultores y ganaderos cómo podemos ayudarles y el resultado es que tenemos que apoyarlos para cerrar esa brecha que mantiene a nuestros campesinos lejos de la información, la tecnología, los descuentos, la compra por volumen, por eso, creamos dos programas gratuitos ‘Ciudadano Digital’ y ‘Apoyo a Nuestro Empresario’ con el objetivo de acercarles herramientas básicas que les ayuden a crecer”, explica Víctor Camacho, Gerente de Cooptenjo.

Diversos analistas coinciden en la utilidad de soluciones sencillas y herramientas básicas para enseñarle a los trabajadores del campo a usar el mundo digital a su favor.

Soluciones prácticas para agricultores y ganaderos

“Ciudadano digital es una iniciativa que permitirá formar a cientos de campesinos en lo que los expertos llaman ofimática básica, que se traduce en habilidades vitales hoy día cómo saber usar la cantidad de servicios que existen en internet para acceder a mejores precios de insumos, realizar trámites en línea para vender sus cosechas a nuevos mercados, incluso vamos a mostrarles que recursos no están usando de su celular para crear una tienda virtual básica y porque no enseñarles que aplicaciones están creando los países con fortalezas agropecuarias”, narra emocionado Camacho.

En ese sentido es prudente recordar que el DANE reveló que los campesinos colombianos tienen una edad promedio entre los 41 y 64 años, por lo cual, la metodología de esas iniciativas de formación será muy didáctica y con ejemplos conectados al 100% con sus cultivos y realidades particulares.

“Al atender más de 4.000 colombianos que pertenecen a los sectores agrícola y ganadero identificamos que, no solo, no dominan las herramientas básicas que hoy ofrece la tecnología, sino que lo más grave es no le ven utilidad alguna, así supimos que como dice el dicho, teníamos que ‘empezar por el principio’, brindándole herramientas básicas en educación digital dirigida a cientos hombres y mujeres que empiezan su día a las 3 de la madrugada y les debemos el tener alimentos en la mesa”, afirma Camacho.

Apoyo a los empresarios sin importar su tamaño

Miles de comerciantes han logrado establecer empresas sólidas literalmente con las uñas, lo suficientemente fuertes que hasta resistieron la pandemia. Pero, el común denominador es que aún no cuentan en sus negocios con herramientas tecnológicas. Para ellos Cooptenjo ha creado la iniciativa ‘Apoyo a Nuestro Empresario’ que tiene como objetivo brindarles educación digital que les permita desarrollar nuevas habilidades y destrezas para hacer crecer sus empresas.

“Con nuestra segunda iniciativa social de educación digital gratuita, titulada Apoyo a Nuestro Empresario’, los beneficiados aprenderán finanzas personales, metodologías para costear sus productos, técnicas de negociación, y por supuesto, redes sociales y marketing digital desde cero, así como técnicas exitosas para mejorar su manejo del tiempo e incrementar su productividad”, manifiesta Camacho.

Los dos programas de formación conectados con la realidad de los agricultores y empresarios pequeños y medianos comenzarán en marzo y abril, los interesados deben inscribirse en la página web de la cooperativa de Ahorro y Crédito