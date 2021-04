El 48% de los hogares colombianos comparten más comidas y meriendas juntos

Un informe de Kantar evidenció los impactos en los hábitos alimenticios de los hogares colombianos en el último año. Según los resultados, durante las medidas de aislamiento, el teletrabajo y la virtualidad en la educación, el 27 % consumen más meriendas caseras como arepas, sándwich y avenas. Sin embargo, esto se ve principalmente en niveles socioeconómicos medios y altos, donde en sus compras aumentaron el gasto en categorías como tortillas, carnes frías, arepas, harinas y snacks.

Asimismo, el informe reveló que el 12 % de los encuestados consume menos alimentos empacados como papas, ponqués y galletas, pero en los hogares de estratos más altos se evidenció una disminución en gasto de cereales, galletas saladas y dulces.

Durante la pandemia, el 48 % de los hogares colombianos señaló que comparten más comidas y meriendas con todos los miembros del núcleo familiar. Principalmente en los niveles socioeconómicos medios y altos, los cuales aumentaron un 15% el gasto medio en la canasta de alimentos. Además, aumentaron las meriendas y las bebidas hechas en casa.

El 34% de los encuestados manifestaron no haber tenido ningún cambio en sus hábitos alimenticios. No obstante, esta percepción tuvo un mayor impacto en los NSE bajos que, si pudieron aumentar su gasto en alimentos, pero trasladando a otras canastas.

La investigación también segmentó los hogares en Colombia para entender sus comportamientos de compra y consumo:

Hogar Indiferente

Este equivale al 28% de los hogares en el país. Según el informe, no disfruta hacer compras, las hace por necesidad. Por lo tanto, prefiere lugares cercanos a su casa que no le impliquen ni tiempo ni desplazamiento. No tiene lealtad hacia marcas ni canales.

Asimismo, es el shopper que más destaca en Bogotá por la compra en Discounters, catálogo y droguerías de cadena en el NSE (1-4).

Hogar Racional

Este que representa el 29% del total, aunque tiene un presupuesto disponible, no cuenta con tiempo para compras. Por eso, planifica y organiza sus compras, escogiendo lugares donde encuentro todo. Es el shopper que más destaca en Medellín por la compra en grandes cadenas y minimercados en el NSE (4-6).

Hogar Ajustado

Este tipo de hogar que equivale al 25 %, se caracteriza no solo por tener un presupuesto limitado, sino por ser más minuciosos al busca productos con buen precio. Por ello, hacen compras de marcas propias o en promociones. Es el shopper que más destaca en Barranquilla y Cali por la compra en Discounters, catálogo y tradicional en el NSE (1-2).

Hogar Abierto

Este hogar que representa el 18% disfruta hacer las compras debido a que cuenta con el presupuesto para ello. Por lo tanto, prefiere lugares agradables, donde pueda vivir experiencias y encontrar marcas de calidad. Es el shopper que más destaca en Medellín por la compra en canal moderno en el NSE 3.

Por otro lado, en el último año, vienen creciendo los grupos indiferentes y ajustados, ya que además de tener un presupuesto limitado están buscando el mejor provecho a la hora de gastar su dinero en lugares cercanos a su hogar, todo esto impactado por las dinámicas que potenció estos comportamientos por la pandemia.