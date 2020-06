Economía en los hogares: 44% de las familias tardará un año en recuperar su ingreso

Las familias que devengan $1 millón o menos en Colombia tienen mayores niveles de estrés como consecuencia de la cuarentena generada por la expansión de la pandemia.

Así lo reveló hoy una encuesta realizada a 6.300 personas de 1.758 hogares por el Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia (UdeA).

Los resultados de la encuesta fueron compilados en el seminario Salud y Economía ante la Pandemia en Colombia, que puede verse aquí:

El análisis evidenció que la situación económica de los hogares ha ido empeorando, ya que 87% de los que reportaron una disminución importante de sus ingresos afirmaron que tuvieron alguna dificultad en el último mes para cumplir con sus obligaciones, y de estos hogares el 60% debió acudir a un préstamo.

Los resultados de UdeA muestran que, de cada 100 hogares con ingresos inferiores a un millón de pesos, 62 tuvieron que acudir a préstamos.

La situación más preocupante se tiene en la reducción del ingreso y, en general, en todas las variables se presenta una brecha muy considerable según el nivel de ingresos de los hogares:

El consumo de alimentos y de artículos de aseo aumentó para todos los ingresos y fue más bajo para los hogares de ingresos bajos.

En estos mismos hogares se redujeron las compras por internet y la compra de comidas a domicilio, las que tuvieron una variación positiva entre los hogares de ingresos altos.

Se destaca también que el uso de internet aumentó mucho más en los hogares de ingresos altos.

CAÍDA EN INGRESOS

Se observa que las personas que más solicitaron préstamos se encuentran en los niveles de ingreso más bajos, debido a que el 60% de hogares que realizaron préstamos tienen ingresos inferiores a un millón de pesos.

Por otra parte, el 44% de hogares manifestó que les tomará por lo menos un año volver al mismo nivel económico que tenía antes de la cuarentena.

Al contrastar por nivel de ingresos, más de la mitad de los hogares con nivel de ingreso bajo dijeron que les tomará por lo menos un año volver a su nivel económico, y el 10% de ellos consideraron que podría tomar varios años.

Mientras en los hogares de niveles de ingreso alto la mayoría manifestó que su situación económica no ha cambiado (34% y 42% para rangos de ingreso de 3 a 5 millones o más de 5 millones, respectivamente).

MINIMERCADOS, LOS MÁS UTILIZADOS

En medio del impacto económico de las familias, muchas industrias han empezado a entender cuál ha sido la dinámica resultado de la cuarentena.

Así las cosas, Kantar detectó que, en marzo, cuando empezó la cuarentena en Colombia, hubo un repunte del gasto de los hogares que no se mantuvo en abril.

El panorama mostró que el gasto en billones de pesos en marzo alcanzó los 4,30 billones de pesos. Ya en abril fue de 3,97 billones de pesos, sin embargo, el monto de abril de 2020 es más alto que el mismo mes de 2019.

Sobre el comportamiento, Juan Caro, director Comercial de Kantar, resaltó que “Desde la semana santa comenzaron a verse los efectos del abastecimiento y una restricción de gasto de los hogares. Importante resaltar que mayo realmente el consumo en Colombia no ha repuntado y vemos índices de gasto más bajos que inclusive antes de la cuarentena”.

Fue así como, según Kantar, el minimercado asumió un rol relevante que probablemente se extenderá por los meses que restan del año. “$24 de cada $100 pesos en compras se realizan en minimercados después de la llegada del Covid-19 al país”, remarcó Juan Caro. “Es pertinente destacar también que las compras por internet y los domicilios telefónicos han tenido un repunte muy importante, que resulta lógico por la coyuntura en la que nos encontramos”.

Kantar reveló además que, a pesar de la expansión de la pandemia, los hogares no cambiaron significativamente la cantidad de canales donde realizan las compras en los últimos meses, pero tiende a la baja: en enero compraban en 5.0 canales en promedio; febrero (5,1); marzo (5,0); y abril (4,6).

Finalmente, Kantar dice que los minimercados deben implementar el carrito de compra, establecer la misión de compra del consumidor y manejar una proximidad en estrategias online y offline de comercio electrónico.

“Ganar penetración no necesariamente tiene que ser atrayendo compradores nuevos al canal”, finalizó Caro. “También es aprovechar los que ya pasan por el mismo y no está sacando provecho y entender la misión de compra del canal, en donde no solo el hogar hace misión de compra de abastecimiento/Despensa en las grandes superficies o hiperbodegas”.

CONTENIDO EN CONTEXTO: