Deuda externa alcanzó máximo histórico. Ya representa el 53,6% del PIB

Según el Banco de la República, en julio el saldo de la deuda externa total del país llegó a US$ 150.189 millones, de los cuales US$ 83.068 millones corresponden al sector público y US$ 67.121 millones al privado.

La mayor parte del endeudamiento total es de largo plazo (US$ 126.091 millones) y US$ 24.098 millones de corto plazo. Como porcentaje del PIB, la deuda externa total equivale al 53,6 % del PIB: 29,6% la pública y 23,9% la privada.

Entre enero y agosto, el saldo de la deuda externa aumentó 7,24%, al pasar de USD 140.039 a USD 150.189 millones, según el Emisor.

Lea también: Gobierno usará US$ 5.300 millones de la Línea de Crédito del FMI