Tapabocas, maquinaria, papel y manufacturas, sacan la cara por las exportaciones

Dicen que las crisis son oportunidades, y así ha sido para 150 empresarios que han aprovechado las nuevas tendencias de consumo en el mundo y han suplido parte de la demanda de productos que la nueva realidad exige, como es el caso de los tapabocas.

Entre enero y julio esos empresarios exportaron a 19 países US$29,4 millones de tapabocas, que un año atrás no hacían parte de la canasta exportadora del país, pues en el mismo periodo del año anterior esas ventas tan solo sumaban US$71.357.

El 74,6% de las empresas son mipymes, ubicadas en Antioquia, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Risaralda. El restante 25,4% son empresas grandes, la mayoría con asiento en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Los destinos son, entre otros, Estados Unidos, China, Singapur, Hong Kong, Turquía, Ecuador, Panamá, España y Argentina.

Y aunque 2020 será un año para olvidar en materia de comercio exterior, por cuenta la menor demanda externa y de la caída de los precios de las materias primas que exporta el país, además de los tapabocas, un grupo de bienes sacan la cara.

De hecho, las exportaciones no minero energéticas desde Colombia hacia Estados Unidos entre enero y agosto aumentaron un 4,2% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Según la Cámara Colombo Americana, el resultado es importante y refleja la importancia de seguir trabajando en la diversificación de la canasta exportadora en un año en el que la pandemia ha pasado factura a las ventas al exterior.

Al hacer un análisis de las cifras de exportaciones reveladas por el Dane, las ventas de Colombia a EE.UU. en productos no minero energéticos ascendieron a US$3.385,3 millones frente a US$3.247,9 millones al comparar resultados entre enero y agosto de 2020 con el mismo período de 2019.

“En la actual coyuntura se hace más evidente la necesidad de que las empresas hagan de las exportaciones parte de su estrategia de crecimiento, adaptarse a los nuevos requerimientos del consumidor y conocer los detalles del mercado para que el proceso sea efectivo”, dijo la directora de la Cámara, María Claudia Lacouture.

Al analizar por productos no minero energéticos que más crecieron en sus ventas hacia Estados Unidos entre enero y agosto se registran los insumos de maquinaria electrónica con un incremento del 30,0% pasando de US$ 63,1 millones entre enero y agosto de 2019 a US$ 82,1 millones en el mismo tiempo de este año; los productos de fundición, hierro y acero crecieron 2,1% pasaron de US$ 2,9 millones en los primeros ocho meses de 2019 a US$ 3,0 millones entre enero y agosto de 2020.

También, papel y sus manufacturas aumentaron en un 8,0%, pasando de US$ 19,6 millones en los primeros ocho meses de 2019 a US$ 21,3 millones en el mismo periodo de este año; perlas y piedras preciosas alcanzaron valores por US$ 671,3 millones, creciendo 96,3% y jalonadas principalmente por oro no monetario.

Aunque los productos de agroindustria tuvieron una ligera caída de 2,3% llegando a US$ 1.921,3 millones entre enero y agosto de 2020, entre estos se destacan incrementos en animales y sus productos con 10,5% al pasar de US$ 53,8 millones entre enero y agosto de 2019 a US$ 59,4 millones en el mismo tiempo de este año; diferentes tipos de pescado alcanzó cifras por el orden de US$ 45,7 millones, alzándose 15,6%. Alimentos y bebidas también se alzaron 18,5% alcanzando cifras por US$ 276,5 millones; y azúcares y confites crecieron 25,8% llegando a US$ 70,2 millones.

