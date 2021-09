¿Se acerca el cuarto pico? En el aumento de pruebas estará la clave para prevenirlo

En Cartagena, Bolívar; Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, hizo un fuerte llamado a los colombianos y a todo el sector salud a extremar las medidas de bioseguridad y acelerar el ritmo de la vacunación para minimizar los riesgos de un cuarto pico.

Explicó que en la última semana hubo hallazgos que indicarían un posible inicio. «En Medellín, la positividad pasó de 5.5 a 6.7. Es un incremento bajo, pero importante. Quisiéramos pensar que son hallazgos coyunturales, pero puede que no. Puede que sea el inicio del cuarto pico y sería doloroso tenerlo cuando tenemos todo para minimizar su ocurrencia», dijo.

Adicionalmente, dijo que según informes del Instituto Nacional de Salud (INS), en Antioquia ya empieza a ser evidente la presencia de la variante Delta. «Está empezando a ganar espacio y eso está empezando a verse en casos, ocupaciones y en los días posteriores podría verse en pérdidas de vidas. Delta no es una hipótesis lejana, sino cercana que ya se ve en Antioquia», afirmó.

¿Somos más contagiosos con la variante Delta aunque estemos vacunados?

Frente al eventual escenario del cuarto pico, invitó a las entidades territoriales a estar atentas a todos los indicadores epidemiológicos para evitar un incremento de muertes a tiempo. «UCI, positividad, número de casos y fallecidos: todos son una curva de progresión a tener en cuenta que no puede verse de forma aislada, hay que mirarlos en conjunto y a eso asociarle el hecho de tomar más pruebas», dijo.

En este punto puso de ejemplo a Barranquilla, ciudad que registra un aumento de casos en las últimas semanas relacionado con el aumento de la cantidad de pruebas. «Hay un aumento de casos, pero no de mortalidad. Eso a largo plazo tiene un efecto positivo porque significa que han roto cadenas de contagio y hay mejor protección. En Cali, pasa lo contrario, hay menos pruebas y más fallecidos».

Finalmente, alertó que las EPS no están haciendo las pruebas necesarias para romper las cadenas de contagios. «Todo sintomático respiratorio debe tener una prueba para covid-19. Hasta que no se descarte, tiene covid-19. Invito a las autoridades de control a que nos ayuden en ese sentido. Los secretarios y EPS piensan que la pandemia se acabó, pero es mejor que hagamos todos los esfuerzos y que no tengamos efectos lamentables en el cuarto pico”, concluyó.

“Hemos tenidos dos meses alentadores, pero debemos mantener la alerta”

Si bien van casi dos meses en donde la afectación del covid-19 ha sido baja tanto en casos y muertes, así como en ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI), en el marco del Puesto de Mando Unificado se hizo el llamado a mantener la alerta ante la eventualidad de un cuarto pico.

«Tenemos algunas alertas e indicios de un potencial pico en octubre, que dependerá de mantener las acciones de vigilancia, como también de la velocidad de vacunación. Es importante mantener las medidas de autocuidado para mantener esta reactivación segura», dijo el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández Niño.

El funcionario expuso como sigue la tendencia a la baja en la afectación covid-19 a nivel nacional, precisando datos como por ejemplo que 9.7% de los colombianos ya han sido casos confirmados y añadió que adicionalmente los estudios de seroprevalencia muestran una importante afectación en la mayoría de las capitales.

Colombia: La OMS vigila de cerca una nueva variante del coronavirus, llamada «Mu”

“50 % de la población tiene al menos una dosis”

La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, planteó la posibilidad que tendrá el país al tener disponibilidad de vacunas de todos los laboratorios durante la próxima semana.

En ese sentido, resaltó que es necesario que se haga un uso adecuado de estos biológicos, con el objetivo de fortalecer y mejorar el ritmo de vacunación, que se ha visto disminuido durante las últimas semanas.

«Es importante establecer que se ha visto un descenso en el ritmo de vacunación y por ello es necesario que se trabaje de forma conjunta para hacer un esfuerzo entre todos los actores y mejorar la cobertura en los territorios en este momento que contamos con los biológicos», aseguró la viceministra, quien oficia como ministra de Salud encargada.

Por otra parte, planteó que con la llegada de Janssen se reforzará la vacunación en los territorios que tienen mayor dispersión geográfica.