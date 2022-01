¿Qué necesita para solicitar un préstamo en línea en Colombia?

Actualmente, el crecimiento de las fintech en el mundo demuestran que es un sector que ha llegado para quedarse. Las entidades financieras más grandes del mundo están tornando a procesos completamente digitales para mantenerse competitivos en el mercado financiero en Colombia, puesto que tan sólo 3 años el mercado financiero con nuevas alternativas creció 48% a nivel mundial.

Principales ventajas de los servicios que ofrecen las fintech

Eliminar los intermediarios de productos financieros con el fin de brindar un servicio de persona a persona de manera confiable. Permitir el acceso a servicios financieros a personas que, por un mal comportamiento de pago, ya son consideradas no aptas en los servicios financieros tradicionales. Permitir el acceso a servicios financieros a todos los colombianos, incluso habitando en zonas rurales, utilizando la tecnología para dar soluciones. Brindando una mayor transparencia en la oferta financiera. Educando a los colombianos sobre sus finanzas personales y las posibilidades que tienen para mejorarlas. Hoy en día todos estos beneficios están en la palma de la mano. Lo único que necesitas es un celular con internet. Ser parte del mercado financiero en Colombia te brinda el beneficio de empezar a crecer financieramente y mejorar tu historial crediticio.

Por ejemplo, Wadana Finance, es una fintech online colombiana con casa matriz en Canadá que ofrece servicios financieros para cubrir gastos inesperados a personas que no tienen acceso fácil a los servicios bancarios tradicionales en Colombia. ¿Sabía que puede pedir un financiamiento las 24 horas del día y desde su teléfono móvil? Existen distintas plataformas y entidades de préstamos que cuentan con un sistema muy avanzado, que te permiten ejecutar estas operaciones sin tantas trabas y enredos.

Las sucursales bancarias no son las únicas que disponen de préstamos para los usuarios, hoy en día, existen compañías que se dedican a ofrecer financiamientos en un corto plazo, con el fin de apoyar a las personas ante cualquier emergencia, las cuales suelen sorprender. Actualmente, la mayoría de las empresas que ofrecen préstamos no solicitan historial de créditos, ya que no se guían por una sola mala experiencia que haya tenido el cliente solicitante.

Requisitos para solicitar préstamos en línea en Colombia

La rapidez es un factor clave en el mundo online, por lo que los requisitos para solicitar préstamos en línea en Colombia son sencillos y fáciles de cumplir. Algunas de las compañías financieras en línea solicitan los siguientes requisitos:

Cédula de identidad colombiana.

Ser mayor de 18 años y menor de 60.

Cuenta bancaria (debe ser el titular).

Teléfono celular propio.

Un correo electrónico personal, no corporativo.

Una vez cumplido estos requerimientos, el solicitante recibirá una respuesta de su trámite de manera inmediata y sin la necesidad de verificar los ingresos.

¿Cómo solicitar préstamos en línea en Colombia?

Cualquiera de las empresas que ofrecen financiamientos en línea en Colombia requieren que la persona cree un usuario en su página web e ingrese todos sus datos personales, ya que esa información permitirá conocer el perfil del solicitante del préstamo.

Una vez archivada la información y firmado el contrato de solicitud; en un plazo de máximo 24 horas hábiles, recibirá el préstamo requerido en la cuenta bancaria. Más adelante podrá seleccionar la forma de pago y alargar la fecha para cancelarlo las veces que desee, en caso de así requerirse.

El plazo de pago es uno de los grandes beneficios de un préstamo en línea, ya que puedes cancelar una pequeña tarifa con una extensión de 7, 14 o 30 días para finiquitar el préstamo anteriormente solicitado.

El alargamiento del plazo para cancelar el préstamo es una opción que no ofrecen las entidades bancarias, por lo que, al incumplirse la fecha, la institución comienza a cobrar intereses, lo que hace más difícil finalizar el pago del financiamiento.

Indudablemente, solicitar un préstamo en línea en Colombia te permitirá cumplir todos los pasos mucho más rápido y recibir una respuesta oportuna y eficiente de tu requerimiento sin salir de casa.