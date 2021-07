¿Puede la variante delta plus escapar de las vacunas?

Sunit K. Singh, Banaras Hindu University

El mes pasado, el gobierno indio detectó una nueva mutación en la variante del coronavirus Delta, lo que le llevó a clasificarla como variante de preocupación.

El Ministerio de Sanidad indio clasifica así una variante en cuanto hay pruebas de un aumento de la transmisión.

La nueva variante, conocida como “delta plus”, AY.1 o B.1.617.2.1, tiene una mutación extra en la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19.

Esta mutación se encontró en muestras de 48 personas infectadas con la variante delta en la India, de entre más de 45.000 muestras.

Entonces, ¿en qué se diferencia esta variante? Y otra cuestión: ¿Puede escapar a la protección de la vacuna?

¿Qué es la variante delta?

La variante delta del coronavirus, más infecciosa, se ha extendido por todo el mundo y va camino de convertirse en la cepa dominante, según la Organización Mundial de la Salud.

Esta variante ha sido la cepa dominante que ha provocado la segunda ola en la India.

Los estudios han descubierto que puede replicarse más rápidamente, propagarse con más facilidad y unirse con más fuerza a los receptores de las células pulmonares.

Además, en un estudio aún no revisado por pares, los investigadores de Delhi descubrieron que la variante causó tres cuartas partes de las infecciones en personas que han sido vacunadas. Alrededor del 8% de estas infecciones de última hora tenían la variante Kappa, y el 76% la variante Delta.

¿En qué se distigue la variante “plus”?

La nueva mutación de la variante delta fue detectada por primera vez en Europa en marzo.

En junio también se descubrió que los pacientes de covid-19 en la India tenían el virus mutante. Estos acontecimientos han suscitado preocupación.

Algunos científicos de la India temen que la mutación pueda alimentar otra ola de infecciones en el país.

Sin embargo, la mutación en la proteína de la espiga del virus no es nueva. Conocida como “K417N”, se ha notificado anteriormente en la variante beta encontrada por primera vez en Sudáfrica. La variante beta con esta mutación ha mostrado una capacidad de escapar a los anticuerpos conferidos por la vacunación, al menos hasta cierto punto. En otras palabras, existe la posibilidad de que las vacunas no protejan contra esta mutación con tanta eficacia.

¿Funcionarán las vacunas contra delta plus?

Según el Ministerio de Sanidad indio, delta plus podría tener una capacidad similar para evadir la inmunidad y una capacidad para reducir el efecto de las terapias de anticuerpos monoclonales utilizadas para tratar la covid-19.

La mutación es preocupante porque está localizada en una porción clave del virus, la proteína espícula, utilizada para penetrar en las células humanas.

Las mutaciones anteriores se encontraban en el “dominio de unión al receptor” de la espícula, que permite al virus unirse a los receptores de nuestras células.

Las mutaciones exclusivas de la variante delta hacen que el virus pueda escapar en cierta medida del sistema inmunitario. De hecho, se ha demostrado que delta reduce un poco la eficacia de las vacunas. Esto significa que una sola dosis de la vacuna puede ofrecer una protección reducida.

Sin embargo, se ha demostrado que una segunda dosis produce suficientes anticuerpos contra la infección sintomática y la enfermedad grave. Es importante recordar que la mayoría de las vacunas de la covid-19 no proporcionan una inmunidad esterilizante absoluta, sino que actúan para reducir la gravedad de la enfermedad.

Los investigadores del Reino Unido descubrieron que la vacuna de Pfizer tenía una eficacia del 33% contra delta después de una sola inyección, y del 88% después de las dos dosis. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, la eficacia era del 33% tras la primera dosis, y subía al 60% tras la segunda.

La variante delta plus podría tener un grado similar de reducción de la eficacia frente a las vacunas actualmente en uso. Aunque todavía no se han visto buenos datos sobre si esto es así.

En la India se están realizando estudios para evaluar la eficacia de las vacunas contra Delta plus.

Es importante tener en cuenta que delta plus aún no ha despegado sustancialmente, y la Organización Mundial de la Salud todavía no la ha clasificado como variante preocupante.

¿Qué debemos hacer ahora?

Las variantes con una mayor transmisibilidad y la posibilidad de escapar a los anticuerpos suponen una amenaza para los esfuerzos por controlar y mitigar la pandemia. Y los países con bajas tasas de vacunación pueden enfrentarse a nuevos brotes.

¿Cómo debería cambiar nuestra respuesta? A pesar de las mutaciones, no es necesario tomar medidas especiales adicionales. Debemos seguir vacunando al máximo número de personas, aumentar la vigilancia genómica para seguir la evolución del virus y seguir un comportamiento adecuado frente a la covid-19.

Sunit K. Singh, Professor of Molecular Immunology and Virology, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.