Resiliencia organizacional: los cambios llegaron para quedarse

Por Gerardo Herrera Perdomo

Tratar de vislumbrar hoy cuál va ser el efecto final del novel Coronavirus es casi un ejercicio de prestidigitación y si a esto agregamos buscar respuesta para en un cáliz de países con economías, culturas y realidades como las de Latinoamérica, al ejercicio hay que agregarle definitivamente una bola de cristal. El riesgo por pandemia del Covid-19 ha sido tan excepcional y único en sus características, que casi que la única conclusión que hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que “todo cambio” y estos cambios “llegaron para quedarse”.

A nivel empresarial, estos cambios son profundos, pero posiblemente el más radical y significativo es la nueva ecuación entre Resiliencia vs. Eficiencia. Durante años le hemos dado predominio a la incansable búsqueda de perfección en la eficiencia de los procesos productivos, llevándonos a una distribución global de la cadena de abastecimiento, basada en precio, capacidad, escalabilidad y competitividad. Sin embargo, esta carrera frenética por la eficiencia nos está dejando hoy a la deriva por un alto riesgo por concentración y/o dependencia de proveedores únicos y/o países productores.

Especialmente para Colombia, como para otras economías Latinoamericanas, este nuevo paradigma en las cadenas de suministro y producción, están generando un nuevo abanico de posibilidades como riesgos, en esta nueva realidad de pandemia, entre otros:

Métodos de transporte y entrega novedosos: más personas compran en línea, con lo cual se están generando muchos más negocios de última milla y entregas, todos condicionado a las entregas sin contacto y en algunos otros a la conversión de su modelo de operación, como las aerolíneas que han convertido pasajeros por carga. Contradictoriamente, aunque el 90% de los productos físicos son transportados por medio marítimo, la capacidad ociosa hoy está en un récord del 11%.

Supermercado en línea: la penetración de las ventas de comestibles en línea era de menos del 4% antes del Covid-19, hoy estamos viendo que va a crecer hasta un nivel similar al de la penetración minorista. Aunque también el mismo mercado minorista se está transformando, las marcas omnicanal han visto que su en línea virtual una prioridad vital para mantenerse en el mercado.

En este panorama, se está hablando mucho de la regionalización de las cadenas de suministro o lo que algunas personas describen como nearshoring. Sin embargo, una cadena de suministro a gran escala se basa en: talento, capacidad de producción e infraestructura. Países como China han invertido significativamente en estas categorías, la pregunta es si en Colombia estamos en la económica y la voluntad política para tomar esta determinación y tomar nuestro lugar en el nuevo orden económico global.

Como hemos planteando en nuestra visión de aceleramiento de riesgos, así como en las principales observaciones del informe especial del Global Risk Report, preparado para el World Economic Forum, todo lo anterior hace que la proyección de la Resiliencia Organizacional, hoy más que nunca, tenga un puesto permanente en las salas de juntas y en la planeación para la nueva normal post pandemia, es clave que las compañías se centren en esta transformación y construyan cadenas de suministro y modelos de operación flexibles que puedan hacer la diferencia en esta nueva realidad.

Para el subconjunto de economías emergentes latinoamericanas los impactos de todos estos cambios son profundos y significativos, estamos sufriendo una combinación tóxica de la caída del petróleo y los precios de los productos básicos, pérdidas masivas de empleos, retroceso en remesas e inversión directa, con la posibilidad de que la economía mundial caiga en recesión y debilite las monedas, aumentando el servicio de la deuda en un momento donde la inyección de liquidez es un imperativo.

Según el Panorama Económico Mundial de abril de 2020 del Fondo Monetario Internacional, la economía global se contraerá un 3% en 2020 y el comercio mundial se espera caiga entre 13% y 32% en 2020, según la Organización Mundial del Comercio.

Las reacciones en general han sido audaces, pero se necesitarán más. Las secuelas de esta crisis deben convertirse en una oportunidad para redefinir el pacto social, poniendo el bienestar en el centro, con sistemas de protección social fuertes, mejor atención médica y finanzas públicas más sólidas e inclusivas. Coordinar una respuesta global y regional para abordar el impacto de la crisis de Covid-19 sigue siendo vital.

Director General Marsh Advisory

Latinoamerica y el Caribe.

