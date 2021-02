Maestros de Bogotá dicen que no regresarán a clases este lunes 15 de febrero

El profesor William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, exigió mejores condiciones de seguridad para regresar a clases, por lo que dijo que el próximo lunes no asistirán a los colegios, en contravía con lo establecido por el Distrito.

“El lunes no vamos a regresar, mientras no baje el índice de contagios en la ciudad. No regresaremos de manera presencial”, señaló Agudelo en una entrevista con la cadena Blu Radio.

La Alcaldesa Claudia López anunció recientemente que los colegios oficiales podrán volver a clases presenciales con el modelo de alternancia, a partir de este lunes, tal como ya lo hacen los privados.

El directivo sindical manifestó que las cifras de la situación no son reales y que la Alcaldía no ha sido precisa con los números.

“Se le hizo un debate en el Concejo de Bogotá al secretario de Salud porque las cifras que estaba dando no son ciertas”, añadió.

En diálogo con RCN radio, la doctora en Psicología Clínica de la Salud e investigadora de la Universidad de Los Andes, Diana Agudelo Vélez, explicó lo que puede significar para un niño regresar a clases presenciales luego de un largo periodo de virtualidad.

“Volver al colegio yo lo asemejaría con el retorno de los niños después de unas largas vacaciones o el ingreso por primera vez al colegio. Cuando inicia su vida escolar, o cuando hace un tránsito de un colegio a otro, tiene que enfrentarse a nuevas normas, a nuevas formas de relación, a crear vínculos con profesores y con los compañeros de clase, este símil nos serviría un poco para entender lo que está pasando”.

Agudelo Vélez explicó que algunos niños pueden manifestar su malestar de regresar a clases presenciales de la misma forma que lo hace el niño de Ana; por lo que precisó qué debe hacer un adulto ante esta circunstancia:

“Es un hecho que la mayor parte de los miedos y las preocupaciones que expresan los niños son el reflejo de los miedos y las preocupaciones que tienen los adultos. En esa medida, lo que los adultos podemos hacer para ayudar a los chicos a afrontar el retorno a la vida escolar es ofrecerle todo nuestro acompañamiento, nuestra comprensión y también ofrecerles algunas fuentes de seguridad derivadas de la importancia de llevar a cabo las estrategias de prevención que están bajo nuestro control”.

