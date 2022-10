Los casos de México y Brasil, claves para la implementación del Open Finance en Colombia

Publicado: octubre 21, 2022, 10:55 pm

El pasado 25 de julio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el decreto que daba paso a la reglamentación del Open Finance. En este documento se estipuló que la Superfinanciera tiene 12 meses como plazo máximo para reglamentar el uso de esta herramienta en el sistema financiero nacional.

Por esto, Colombia pasó a ser el tercer país de la región en iniciar un proceso de reglamentación e implementación del Open Finance, después de México y Brasil. Estos antecedentes son claves, dado la homogeneidad del mercado y de la población para tomarlos como experiencia y rescatar lo bueno de ellos y evitar los obstáculos que aparecieron en el camino.

Según José Luis López, CEO y cofundador de Finerio Connect, fintech mexicana con más de seis años de experiencia, dedicada a las soluciones de Open Banking de punta a punta. Menciona que la reglamentación en el país azteca es paradigmática para evitar que se repitan errores en la regulación colombiana. “En México no se conformó una buena mesa intersectorial que tuviera en cuenta a las empresas que hacemos Open Banking, y se le dio un papel protagónico a los bancos que no lo hacían, lo cual nos retrasó mucho porque no se tuvo en cuenta la experiencia”, aseguró López.

El otro caso de la región para revisar es el de Brasil, que mantuvo una línea muy similar al de México, que se copió de la reglamentación del Reino Unido en la cual los bancos no podían cobrar por la API’s, razón por la cual no se le hacía mantenimiento a la infraestructura. Además, de que no se consultaron las fintech para regular la operación.

En contrapunto, aparecen casos como el de Arabia Saudita, que parece haber acertado con una fórmula que beneficie a todos los actores del ecosistema. El país de oriente medio creó una ley técnica que se enfoca en los casos de uso partiendo de la pregunta: ¿Para este caso de uso qué infraestructura se debe construir?

“Cuando uno tiene el marco de los casos de uso, y estos están en aumento, es evidente que hay un crecimiento causal en el uso del Open Finance. En este modelo todo es monetizable y, si hay certeza de en qué se va a usar específicamente, disminuyen los riesgos y se contemplan mejor los costos”, aseguró el CEO de Finerio Connect.

Esta ola de Open Finance en la región se ve acrecentada por la llegada de Chile, que la primera semana de octubre aprobó el uso de esta herramienta y está esperando la sanción presidencial. Esta oportunidad aumenta aún más la necesidad de compartir experiencias entre países para que la región modernice su sistema financiero.