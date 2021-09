Importante alianza: Minsalud y DANE realizarán Encuesta de Demografía y Salud [VIDEO]

Existe la necesidad de fortalecer el sistema nacional de encuestas, especialmente la calidad metodológica y validez de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social trabaja en una alianza con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE para coliderar esta encuesta, una de las más importantes para la salud pública del país.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio, explicó que «se trata de una sinergia en donde el conocimiento en salud pública se junta con el estadístico, para poner a disposición de los ciudadanos e investigadores esta información, lo que permitirá, no solo tomar decisiones basadas en evidencia, sino generar un sistema basado en la gestión del conocimiento, que permite a los investigadores generar productos de valor científico para la toma de decisiones a nivel nacional y regional».

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud es la herramienta para conocer la magnitud y distribución de los principales problemas y necesidades de salud desde una perspectiva multidimensional. A su vez, incorpora eventos demográficos muy importantes, que complementan la información de las estadísticas vitales y, con ello, abordar mejor los problemas de salud de la población.

Su aplicación, si bien es una necesidad para la formulación de política pública, como el Plan Decenal de Salud Pública, también es un compromiso internacional que permite aportar a la región de las Américas y al mundo sobre la situación de salud del país.

Aseguró que el trabajo conjunto desarrollado desde hace tres meses con el DANE es el resultado del compromiso interinstitucional por ser la salud pública una prioridad de país.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, reiteró que «somos conscientes de que la visión de largo plazo en materia de salud del país requiere indagar las condiciones de los habitantes en el territorio nacional y aprovechando las capacidades metodológicas, operativas, que el DANE ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, junto con el liderazgo conceptual en materia de política de salud pública del Ministerio, vamos a diseñar conjuntamente un operativo para poder indagar a todos los habitantes del territorio nacional, de forma exhaustiva, sobre sus condiciones de salud».

Fernández, además, aclaró que aún no hay ningún direccionamiento oficial de la cartera que respalde esta decisión. «Como muchos no han recibido la vacuna, en este momento el país no puede dar el salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Tal vez más adelante, pero por ahora no».

Las vacunas contra el covid-19 son muy buenas para proteger a las personas de enfermarse gravemente, pero los CDC dicen que los nuevos datos muestran que las personas vacunadas infectadas con la variante delta podrían contagiar a otras personas.