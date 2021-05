HBO Max aterriza en Colombia y ‘calienta’ la guerra del streaming

El mercado streaming ha venido creciendo en los tiempos, especialmente a principios de la pandemia cuando los confinamientos eran más estrictos. Según un informe publicado por Sherlock Communications, en países como Colombia un 43 % de los encuestados vieron este servicio como una alternativa de entretenimiento durante el confinamiento.

Ante este panorama, varias jugadores han decidido atacar este mercado que cada vez es más competitivo. El último lanzarse es HBO Max que llegará con el catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, que estarán disponibles en América Latina y el Caribe desde el 29 de junio.

De acuerdo con los ejecutivos, el servicio la plataforma tendrá dos planes de suscripción: Estándar y Móvil a un precio de 19.900 pesos y 13.900 pesos mensuales, respectivamente. Asimismo, la compañía destacó que HBO Max ofrecerá un período de prueba de siete días, y una «zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno».

Entre las series icónicas que estarán disponibles se encuentran Friends, The Big Bang Theory y las producciones originales de HBO como Los Soprano, Game Of Thrones y Sex And The City.

De otro lado, se conoció que Amazon.com, otro competidor del mercado del streaming con Prime Video, adquirió el estudio MGM en una operación de 8.450 millones de dólares.

Según Bloomberg, debido a que muchos de los clientes de video de Amazon obtienen el servicio como un obsequio, pues está incluido en la membresía Prime de envío rápido, la compañía a menudo no es considerada como un gigante del streaming junto con otros como Netflix Inc. y Walt Disney Co.

Sin embargo, en términos de suscriptores, Amazon es el segundo servicio de transmisión bajo demanda más grande del mundo. Prime Video se ubica detrás de Netflix, pero muy por delante de Disney+ y HBO Max de AT&T Inc.

La adquisición trae consigo más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión, incluidos “Rocky“, “RoboCop“ y “The Handmaid’s Tale”, ahora bajo el control de Amazon.

En Estados Unidos, ocho de las 200 series con mayor demanda desde principios de 2020 pertenecen a MGM, según Parrot Analytics.

La franquicia James Bond de MGM podría ser, en última instancia, el premio más grande.