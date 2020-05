2,3 millones de personas volverían a las calles el lunes en Bogotá

Debido al aumento de casos en la capital del país, la alcaldesa Claudia López anunció que decretará medidas especiales en diferentes zonas de la ciudad donde el contagio ha sido mayor.

Según la mandataria local, si bien no se trata de medidas represivas sí se ejercerá un mayor control en localidades como Kennedy y Suba donde el número de contagiados es significativamente mayor, pasando de alerta amarilla a naranja.

“Estas 8 semanas de #CuarentenaPorLaVida valieron la pena. Salvamos vidas, ampliamos capacidad hospitalaria y de testeo, entre otras”, explicó Lopez. “Desde el 11 de mayo, al salir, en los casos permitidos y sólo si se necesita, debemos actuar como si tuviéramos el virus”.

Las medidas tendrán especial control en las viviendas de estas localidades donde la alcaldía desplegará un operativo casa por casa para verificar que se esté cumpliendo a plenitud la cuarentena.

También se harán pruebas masivas en estas zonas así como entregas de tapabocas para concientizar a las personas.

#EnVivo🔴La alcaldesa @ClaudiaLopez anuncia nuevas medidas para Bogotá y habla del funcionamiento de la ciudad desde el próximo lunes 11 de mayo. https://t.co/JUvKvYEupF — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 8, 2020

Por otra parte, si bien se había dicho que podría haber toque de queda y ley seca este fin de semana por cuenta de la celebración de día de la madre, el Distrito aseguró que esto no se hará.

De acuerdo con Hugo Acero, secretario de seguridad, esta medida no está contemplada para no entorpecer la labor de la policía frente al control de quienes no cumplen el aislamiento preventivo. «Sin embargo, las comisarías de familias estarán atentas ante cualquier llamado por emergencia de violencia intrafamiliar».

Finalmente, la alcaldía anunció que se entregarán cerca de 80.000 tapabocas en TransMilenio.

Pico y género se desmonta a partir del lunes. La suspensión de pico y placa se mantiene, pero habrá un límite de velocidad.

Los tapabocas se entregarán a las personas que no lleven puesto este elemento o a quien lo solicite. La actividad, que se realizará diariamente, priorizando la entrega en las horas pico de la mañana y la tarde.

La campaña denominada +Cuidado – Riesgo invita a las empresas privadas a vincularse a esta estrategia de responsabilidad social en TransMilenio que estará vigente durante 3 meses inicialmente.

“Esta alianza muestra la gran responsabilidad social de la empresa privadas en ayudar a la protección de los usuarios durante esta pandemia y en su esfuerzo por contener las posibilidades de contagio”, aseguró el gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez.

Finalmente, en cuanto a los horarios, el distrito reveló que el sector de la construcción solo podrá operar entre las 10 a.m. y las 7 p.m. Por su parte, el sector de comercio podrá funcionar entre las 12 del día hasta la medianoche.