EE.UU les pone precio a las cabezas de Iván Márquez y alias Jesús Santrich

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, consideró como un hecho importante para la paz, el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de pagar hasta 10 millones de dólares de recompensa por quien o quienes suministren información que permitan la captura de los exjefes de las antiguas Farc Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.

“Hemos conocido con gran satisfacción el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de ofrecer 10 millones de dólares por información que tienda a la captura de ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’. Para el proceso de paz sería una muy buena noticia que se capturara a este par de criminales”, aseguró.

Así se refirió el Consejero frente al anuncio que sobre el pago de la recompensa hizo el Secretario de Estado de Estados, Unidos, Mike Pompeo, quien afirmó que estos exjefes de las antiguas Farc están involucrados en el tráfico internacional de narcóticos.

Today, the U.S. is taking action to bring to justice former FARC members involved in international narcotics trafficking. The Colombian people deserve an enduring peace accord with former FARC members who respect the rule of law and commit to peaceful reintegration into society.

