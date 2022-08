¿Cuál es el rol de los líderes de sostenibilidad en la transformación de las organizaciones?

Publicado: agosto 2, 2022, 4:16 pm

Una de las tendencias empresariales que mayor fuerza ha tomado en los últimos años es que las empresas sean más sostenibles y para ello, es necesario comenzar por un liderazgo orientado a esta meta. Así lo confirma el más reciente estudio “8 Tendencias Ejecutivas” de Page Executive –línea de reclutamiento especializado en altos ejecutivos de PageGroup-, en el que se destaca la Dirección de Sostenibilidad como agente trasformador, ya que impulsa y genera un compromiso desde la primera línea de mando de la empresa, alrededor de las metas de desarrollo sostenible.

De acuerdo con estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) realizado en 2021, aún queda terreno por recorrer en cuanto a la sostenibilidad en las compañías: aunque el 90% de los ejecutivos piensa que la sostenibilidad es importante, solo el 60% de las empresas tiene una estrategia al respecto. “La contratación de personal para el liderazgo sostenible implica un cambio en la forma de seleccionar líderes, pero si se hace de la forma adecuada, puede garantizar que el futuro de una compañía se guíe por acciones de mejora que no afecten el medio ambiente”, afirma Paola Pulgarín, Senior Partner de Page Executive.

Beneficios del liderazgo sostenible

Con los temas de sostenibilidad como tendencia en los medios digitales, los elogios a las prácticas empresariales sostenibles son rápidos, pero también lo son las reacciones contra las promesas vacías. Asimismo, los empleados y candidatos son cada vez más críticos y expresan sus posiciones, formando opiniones sobre las compañías.

“Los millennials representarán el 75% de la mano de obra en el 2025 y estos afirman que se sienten mayormente atraídos hacia las empresas que demuestran un fuerte sentido de responsabilidad social empresarial (RSE) y, por el contrario, se alejan de aquellas cuyas promesas de sostenibilidad no se traducen en prácticas empresariales”, comenta Pulgarín.

En ese sentido, es muy sencillo para los candidatos identificar si una empresa se toma en serio la tarea de impulsar un cambio de alto impacto. Por ello, la pregunta que las organizaciones deben hacerse ahora no es solo qué podría pasar si dan el salto hacia el liderazgo sostenible, sino qué podría pasar si no lo hacen, como explica Joanna Bonnett, Head of Sustainability de PageGroup: “No hay mayor prioridad que proteger y preservar nuestro planeta. Necesitamos urgentemente líderes sostenibles que impulsen el éxito financiero y garanticen nuestra supervivencia”.

¿Qué caracteriza a un líder de transformación sostenible?

La Dirección de Sostenibilidad encarna el compromiso de una empresa de integrar los aspectos medioambientales y sociales en todas sus prácticas empresariales. De acuerdo con el libro titulado “The Emergence of the Chief Sustainability Officer” una característica que destaca es la importancia de la versatilidad para convertirse y mantenerse como un líder sostenible exitoso.

Además, la capacidad analítica de estos líderes es esencial, ya que se comprometen a impulsar una organización con una huella de carbono mucho más ligera. “Los datos son el nuevo petróleo y, en términos de sostenibilidad, el liderazgo tendrá sin duda el reto de ser capaz de obtener, gestionar y traducir los datos en acciones significativas para la empresa”, indica Bonnett.

Por otro lado, los líderes de la sostenibilidad también necesitan una gran capacidad estratégica para medir los riesgos y las oportunidades de cada acción relacionada con el gobierno ambiental, social y corporativo de las organizaciones para mantener su competitividad.

Por último, los responsables de la sostenibilidad son agentes de transformación que deben inspirar a quienes están por encima y por debajo de ellos, y revolucionar la cultura corporativa desde adentro. Para ello, se necesitan unas habilidades blandas excepcionales para convencer a clientes, accionistas y empleados sobre el camino de cambio que tendrá la organización.

“Las direcciones de sostenibilidad deben garantizar que las prácticas empresariales sean sostenibles desde el punto de vista económico, medioambiental y social. En consecuencia, necesitan una creencia y visión inquebrantables, un profundo conocimiento del negocio y un gran poder de persuasión para impulsar un cambio real. Además, dado que su función exige una amplia gama de competencias, las empresas deben estar abiertas a incorporar talentos de otros sectores como las industrias manufactureras, petróleo y gas, donde puedan aprender de sus experiencias y lecciones”, asegura Pulgarín.