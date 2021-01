Con 2.000 puntos y 400 equipos, Bogotá se alista para el proceso de vacunación contra el Covid- 19

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud realizaron este lunes en el Hospital del Tintal el primer simulacro para evaluar la ruta de acceso a los usuarios, los tiempos y la logística para proceso de inmunización.

Durante el ejercicio, la alcaldesa Claudia López y el Secretario Alejandro Gómez explicaron cómo será la campaña de vacunación en la capital, una vez reciban el tratamiento. Según Gómez, en un primer momento, se podrían poner hasta 2.000 puntos de vacunación, dependiendo de los tiempos de entrega de los biológicos.

En cuanto a las primeras vacunas que llegarían a la capital, la mandataria aseguró que, de acuerdo la cifra tentativa que le dio el Gobierno Nacional, sería entre un 25 y 30 %, dada su población, la afectación y la cantidad del personal médico.

“Calculamos que por cada millón se deben quedar 250.000 o 300.000 vacunas en Bogotá. Aún no lo ha confirmado el Ministerio de Salud», explicó.

Asimismo, en el simulacro se realizó un ensayo de los procesos de alistamiento, recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas e insumos a los puntos designados en las localidades. De igual modo, se evaluó el agendamiento de las personas que conforman la población priorizada y los diferentes escenarios para la operación.

“Estamos trabajando de la mano con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud para avanzar en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Lo de hoy es un simulacro de cómo es el proceso desde que sale el biológico en la Secretaría de Salud hasta la llegada de las vacunas a las Instituciones Prestadoras de Salud IPS y centros de Salud”, precisó la alcaldesa.

A lo largo del ejercicio también se midieron los tiempos entre los procesos y se revisaron aspectos como el transporte de las vacunas hasta los puntos de inmunización y el mantenimiento de la cadena frío. Adicional a esto, se realizó la confirmación de agendamiento y registro de usuarios, la explicación del consentimiento informado, la aplicación de la vacuna y el tiempo de observación, que será de 30 minutos.

“El proceso de vacunación contra el Covid-19 va a ser el mayor reto público-privado que vamos a emprender como ciudad y como sociedad. Si nos tenemos que preparar necesitamos saber cuánto nos demora traer el biológico desde la Secretaría de Salud a las IPS”, añadió el secretario de Salud.

La alcaldesa reiteró que Bogotá cuenta con 400 equipos de vacunadores. “Nuestro equipo está listo para cuando lleguen las dosis correspondientes a cada persona priorizada de la primera etapa de vacunación contra el Covid-19”, sostuvo.

El Ministro de Salud, igualmente, explicó por qué la población que ya se contagió no sería inicialmente inmunizada en las etapas ya definidas en el Plan Nacional de Vacunación. Según el funcionario, estas personas tendrían menor vulnerabilidad que las personas que no han sido contagiadas. “Por esa razón y en una primera estancia, no fueron incluidas en el orden de priorización. Esperamos consolidar un consenso técnico de expertos, basado en evidencias, para evaluar esta inclusión, y si es el caso definir en qué etapa», recalcó.

Los estudios de seroprevalencia, que está realizando el Instituto Nacional de Salud (INS), apoyarán esta evidencia que será tenida en cuenta.

«En un futuro o en la misma ejecución del Plan Nacional de Vacunación, podrían estar incluidos», indicó Ruiz Gómez, añadiendo que las investigaciones revelan que la inmunidad natural es de 3 y 8 meses.

Frente a las dudas sobre por qué no se priorizó la población joven en el Plan Nacional de Vacunación (PNV), el ministro de Salud puntualizó que pese a que los jóvenes son los que están más expuestos al virus, en Colombia y la mayoría de los países del mundo, se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores para reducir la mortalidad.

“Comenzar con los jóvenes sería muy poco eficiente, ya que pasaría mucho tiempo para lograr reducir el contagio, y mucho más para reducir la mortalidad, en especial en un escenario inicial de baja disponibilidad de vacunas a nivel global, por lo que los beneficios sociales en este momento serían menores”, concluyó.