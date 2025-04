Colombianos invirtieron $233 millones de dólares en finca raíz en Florida en 2024

Publicado: abril 7, 2025, 5:53 pm

Condados de Broward y de Miami-Dade, los destinos favoritos para invertir. Ubicación, seguridad y rentabilidad, entre los principales incentivos.

Marzo 2025. El estado de Florida se consolida como el destino #1 de los inversionistas en finca raíz a nivel mundial por 16 años consecutivos. De acuerdo al más reciente informe de la Miami Association of Realtors® sobre “Transacciones de Compradores de Vivienda Internacionales”, entre agosto de 2023 y julio de 2024, Colombia ocupó el segundo lugar del mercado global de compradores (14%), superado solo por Argentina (18%) y seguido por Canadá (8%), Brasil (6%), México (5%) y Venezuela (5%).

Durante este periodo, se registraron 4.000 ventas de propiedades a compradores internacionales, alcanzando un valor total de $3.1 billones de dólares. Solo en el condado de Miami-Dade, las ventas ascendieron a $2.3 billones de dólares, de los cuales un 8% provino de inversionistas colombianos. En Broward, el 22% de los $584 millones de dólares en ventas correspondió a compradores colombianos, consolidando esta área como el principal destino de inversión para el país.

5 razones para invertir en Miami:

Según Claudia Castaño, directora de Miami Lending Advisors, una destacada empresa boutique especializada en ofrecer servicios personalizados para financiación de bienes raíces en la Florida, estas son algunas de las principales razones que han convertido a Miami en el destino favorito de inversión en finca raíz para los colombianos:

Inversión inmobiliaria: Principal mercado de EE.UU. para compradores domésticos e internacionales, respaldado por ventajas fiscales en Florida y por un mercado con fuerte apreciación.

Centro financiero y tecnológico: Reconocida como «La Capital del Capital», es un hub para la industria turística, financiera y tecnológica a nivel mundial.

Ubicación estratégica: Miami, la «Puerta de las Américas», conecta América Latina, Europa y EE.UU, siendo un punto clave para el comercio, el turismo y los negocios.

Turismo y estilo de vida: Destino turístico con playas famosas, vida nocturna, gastronomía de renombre, y grandes eventos reconocidos a nivel mundial.

Inversión en dólares: Invertir en dólares ofrece a los inversionistas consolidar su patrimonio en una divisa fuerte en un mercado inmobiliario en auge y estable.

Así pueden invertir los colombianos en Florida:

Ya sea que esté pensando invertir en un condominio, en un condo-hotel, una casa, un multifamiliar o en propiedades comerciales, con rentas a corto o a largo plazo, Florida ofrece una gran variedad de oportunidades.

Aunque la mayoría de los bancos convencionales no otorgan préstamos a extranjeros, los corredores hipotecarios (o mortgage brokers) se encargan de encontrar las mejores opciones de financiamiento, estructurando el préstamo y garantizando un cierre rápido y seguro. Por esta razón, asesorarse de alguien experto en clientes internacionales es crucial en esta etapa.

“En Miami Lending Advisors ofrecemos una amplia gama de programas de préstamos hipotecarios y nos mantenemos actualizados con la industria y el mercado para proporcionar soluciones financieras que se adapten al perfil del comprador y al tipo de propiedad e inversión. Además, contamos con una ventaja única gracias a nuestro profundo conocimiento del mercado y nuestra presencia local. Trabajamos en estrecha colaboración con todas las partes involucradas en la transacción y ofrecemos soluciones a medida, haciendo que el proceso de financiamiento sea ágil, rápido y favorable”, asegura Castaño, colombiana radicada hace 21 años en los Estados Unidos y con más de 25 años de experiencia en el sector financiero.

El trámite se puede iniciar con visa de turista y pasaporte vigente, pero es necesario contar con mínimo el 25% de cuota inicial , estos fondos deben estar disponibles, bancarizados y soportados con estados de cuenta en el país de origen o en cuenta americana. En adición a la cuota inicial, estas compras generan gastos de cierre que son alrededor del 5% del precio de compra. El precio promedio de compra para inversionistas colombianos según el estudio, llega casi a los US$500,000 por propiedad, lo que en términos generales exige un capital mínimo de $150,000 para hacer una inversión.

“Dependiendo del programa se podrán verificar los ingresos del comprador en su país de origen con una carta del empleador o del contador si el inversionista es dueño de su propia empresa. Comenzamos con una entrevista inicial para entender el perfil del cliente, resolver sus dudas y pre calificarlo. Después viene el proceso de recolección de documentos, aplicación, someter el préstamo, revisión de condiciones, aprobación final, cierre y fondeo. Completar todo el proceso nos lleva por lo general solo alrededor de 30 días”, agrega Castaño.

Es importante tener en cuenta que algunos programas exigen que el comprador tenga reservas adicionales entre 6-12 meses del total de la cuota de hipoteca más seguro, impuesto a la propiedad y asociación. Este dinero debe estar disponible solo para el cierre y el cliente puede disponer de él después de la compra.

Florida sigue siendo el destino más apetecido para los inversionistas colombianos. Entre agosto de 2023 y julio de 2024 las inversiones en finca raíz de colombianos alcanzaron los $233 millones de dólares, siendo los condados de Broward y Miami- Dade los destinos favoritos, según Miami Association of Realtors®, que en su último estudio destacó que el 69% de compradores del país prefieren zonas como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach.

“Desde Miami Lending Advisors brindamos un acompañamiento integral a los futuros inversionistas, ofreciéndoles soluciones hipotecarias adaptadas a su perfil y a sus necesidades, con el objetivo de garantizar una experiencia satisfactoria y eficiente en cada operación”, concluye Castaño.

Sobre Miami Lending Advisors:

Somos una compañía con sede en Miami y nuestra directora tiene más de 25 años de experiencia en la industria financiera. Como firma hipotecaria boutique especializada en préstamos residenciales y comerciales para clientes nacionales e internacionales, comprendemos a fondo las complejidades de este mercado el cual presenta particularidades relacionadas con seguros a la propiedad, asociaciones de propietarios, condominios con diferentes niveles de complejidad, necesidades de estructuras corporativas para protección patrimonial, entre otros. Contamos con la experiencia necesaria para guiar a nuestros clientes en cada paso del proceso, ofreciéndoles un servicio personalizado y garantizando que reciban la mejor experiencia hipotecaria posible.

Sobre Claudia Castaño:

Con más de 25 años de experiencia en finanzas, incluyendo una distinguida trayectoria bancaria, Claudia Castaño es la directora de Miami Lending Advisors. Cuenta con un MBA y una maestría en finanzas, además de una licencia de agente hipotecario principal del estado de Florida. Actualmente es miembro de las principales organizaciones de profesionales de la industria hipotecaría en los Estados Unidos como AIME – Association of Independent Mortgage Experts -, FAMP – Florida Association of Mortgage Professionals -, MBA – The Mortgage Bankers Association of South Florida -, y NAMB – National Association of Mortgage Brokers-