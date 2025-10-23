BOSS RECONOCE A BOSS Presentamos BOSS Bottled Beyond

Publicado: octubre 23, 2025, 3:17 pm

Bogotá 15 de octubre, BOSS Fragrances lleva a BOSS Bottled, su fragancia más icónica, más allá de los límites para presentar una nueva firma olfativa. Presentamos BOSS Bottled Beyond: la primera Eau de Parfum premium de jengibre y cuero en la que los opuestos chocan en una interacción equilibrada. Esta nueva fragancia, una mezcla perfecta de innovación y rendimiento, difumina los límites entre la artesanía de nicho y el encanto de las superproducciones. La dualidad de estos ingredientes distintivos, reflejada en el monograma de la Doble B del frasco, despierta el doble de motivación y el doble de éxito.

Una auténtica historia de éxito, BOSS Bottled definió el mercado de las fragancias masculinas con el lanzamiento de la primera fragancia gourmand para hombre en 1998. Confiada y contemporánea, elegante y distintiva, la familia de fragancias ha expresado durante mucho tiempo el espíritu del hombre BOSS. Desde el lanzamiento del icono de la fragancia original, la marca BOSS ha evolucionado, así como también lo ha hecho el significado del éxito, que ahora no sólo consiste en perseguir las ambiciones personales, sino también en celebrar a los compañeros.

Tres nuevos rostros encarnan el espíritu de hermandad

Del estrellato aspiracional al fandom relacionable, BOSS RECONOCE A BOSS. En un movimiento monumental, tres estrellas excepcionales -Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior- se convierten en nuevos embajadores globales de BOSS Bottled Beyond. Estos inspiradores talentos, cada uno en lo más alto de sus respectivas carreras en la industria del cine, la música y el deporte, capturan la esencia de la hermandad en la nueva campaña de la fragancia, que explora cómo los hombres BOSS se inspiran e inspiran a otros.

Creado en la dualidad; creado para funcionar

Esta primera fragancia premium de jengibre y cuero encarna dos facetas distintas de la sensualidad: una electrizante y fresca, la otra profunda y carnal. La dualidad de estos dos ingredientes rompe con la estricta separación entre notas de salida, corazón y fondo, y crea dos potentes polos de ingredientes, desafiando la tradicional pirámide olfativa.

La estimulante mezcla de jengibre aporta una dimensión vibrante, picante y afrodisíaca, proporcionando un frescor intenso que se funde. La innovadora tecnología de extracción de CO₂ utilizada para extraer este jengibre específico añade a este ingrediente un perfil olfativo novedoso y duradero.

Mientras tanto, la sensualidad del cuero granulado, directamente inspirada en las fragancias nicho, añade una sensación de refinamiento premium, con una estela cálida y adictiva que se siente casi envolvente.

A diferencia de las estructuras piramidales olfativas clásicas, estas dos mezclas emergen desde la parte superior y perduran hasta el final, lo que da como resultado una fragancia legible y cercana.

Para potenciar aún más el rendimiento de la fragancia, el aroma se elabora con una concentración significativamente superior a la de un Eau de Parfum masculino promedio: comparable a la de un Parfum o un Absolu. Además, la fórmula está enriquecida con una tecnología derivada del azúcar patentada por Coty que actúa como fijador natural, prolongando la firma de la fragancia para una experiencia olfativa más duradera.

Ingredientes de alta calidad, alta concentración y tecnología de alto rendimiento, todo ello encapsulado en un Eau de Parfum, ofrecen una fuerte sensación de calidad y valor que supera las expectativas.

Esta dualidad jengibre-cuero evoluciona en perfecta armonía para un resultado refinado pero duradero. Es un equilibrio olfativo que se refleja en el monograma de la Doble B, un marcador de la marca BOSS y un símbolo audaz del equilibrio de la fragancia.

El concepto «BOSS RECONOCE A BOSS» se extiende a los tres principales perfumistas de DSM-FIRMENICH que están detrás de BOSS Bottled Beyond, cada uno de los cuales aportó lo mejor de sí mismo a la colaboración, inspirándose al mismo tiempo en el proceso de sus compañeros. Daphne Bugey fue la encargada inicial de la fragancia, imaginando un choque agudo pero sofisticado que reinventa los códigos de la masculinidad y tiende un puente entre los mundos de la perfumería nicho y el atractivo de las superproducciones. Partiendo de este concepto, Franck Voelkl, nacido en Alemania y afincado en Nueva York, infundió a la fragancia la artesanía europea y un conocimiento detallado del mercado estadounidense, lo que dio como resultado una sofisticación elevada y un atractivo duradero. Bruno Jovanovic aportó su experiencia técnica para superar los límites y llevar el rendimiento de la fragancia a nuevas alturas.

Un diseño premium e impactante que va más allá

BOSS Bottled Beyond se destaca con códigos nuevos y elevados, reinventando la icónica forma de la botella en un diseño más premium e impactante. El frasco de cristal lacado negro luce un elegante ribete de cuero al tacto y un tapón gris plomo. Un degradado radiante, que va del negro al gris ahumado, completa su estética masculina. El monograma de la Doble B grabada refuerza la dualidad de la fragancia y le aporta un toque moderno.

BOSS Bottled Beyond está disponible en los siguientes tamaños: 50 ml, 100 ml y 150 ml, todos ellos rellenables con la recarga de 200 ml de BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum.

Disponible en tiendas físicas Falabella y https://www.falabella.com.co/falabella-co, y Dufry a partir del 15 de octubre. En tiendas: Faces, Fedco y Luryx a nivel nacional a partir del 1 de noviembre.