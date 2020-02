Este viernes, camioneros convocaron a paro

Según explicó Luis Antonio Rojas, líder de la agremiación camionera, todos los gremios de transporte están convocando para llegar hasta el Ministerio de Transporte y hacerse escuchar, declaró en CM& Noticias

Las restricciones para camiones durante horarios específicos y dependiendo de la antigüedad del vehículo son medidas por las cuales los transportadores de carga dicen sentirse perseguidos. Los gremios expresaron su inconformismo con los comparendos que se les están imponiendo por la decisión de la Alcaldía, pues los transportadores advierten que están siendo multados después de salir vacíos de Corabastos.

La Administración había definido que para no generar una crisis de desabastecimiento en la capital, no serían sancionados los vehículos cargados con alimentos. El presidente de la organización gremial, Jorge García, en entrevista a Caracol Radio, dijo que alrededor de 10.000 viajes de carga se iban a dejar de hacer, teniendo en cuenta que en cinco horas habilitadas no es posible cargar ni descargar en vías arterias o principales.

Además, en otros medios como Semana, varios transportadores entrevistados han reportado que pierden alrededor de 11 horas en sus desplazamientos y que no les alcanza el tiempo para ingresar o salir por varios puntos de la ciudad, debido a la congestión vehicular.

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró en el noticiero del medio día que la restricción se podría levantar en los próximos días: “Les estamos pidiendo cordialmente (a los transportadores) que durante esta coyuntura ambiental, que esperamos levantar de nuevo, ajusten sus horarios para poder entrar a la ciudad, y que programen sus cargues y descargues por fuera de este pico y placa”.