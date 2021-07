WhatsApp pone a prueba una versión web que funcionará sin necesidad del móvil

WhatsApp está realizando unas pruebas que cambiarán radicalmente el funcionamiento de la versión web de la aplicación. A diferencia de lo que ocurre actualmente, la nueva ‘app’ de mensajería podrá utilizarse en la computadora incluso si el móvil en la que está instalada no está conectado a internet.

Will Cathcart, director de WhatsApp, anunció la novedad a través de sus redes sociales.

«Estoy muy emocionado de lanzar una versión de pruebas de nuestra nueva capacidad multidispositivo para WhatsApp. Ahora puedes disfrutar de nuestras experiencias de escritorio o web incluso cuando tu teléfono no está activo y conectado a internet», afirmó Cathcart.

Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn't active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.

Learn more: https://t.co/AnFu4Qh6Hd

— Will Cathcart (@wcathcart) July 14, 2021