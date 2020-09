SENA realizará Expoempleo virtual con 20.000 vacantes laborales

La Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA realizará, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, ‘Expoempleo virtual SENA 2020’, la primera feria de empleo en este formato, que dispone 20 mil vacantes.

Se trata de un evento digital con cobertura nacional en una plataforma con entornos 3D, un lobby principal de atención a usuarios, pabellones regionales, uno nacional y otro internacional, 200 stands para empresas, una sala de videoconferencias en vivo con expertos y un espacio de networking para conexiones de los buscadores de empleo.

A la feria se han vinculado empresas como Nutresa, Bancolombia, Coomeva, Postobón, Colsubsidio, Makro, Casa Lúker, Manpower, Suramericana, Sitel de Colombia y Nuvu (parner de Amazon), entre otras. Y algunas internacionales como Grupo Hospiten (España), Orions (Chile) Internationaler Bund (Alemania), Phoenix Mobilité Internationale (Canadá) y el Gobierno de Québec.

Entre las vacantes más demandas están asesores call center, agentes de contact center bilingües, asesores comerciales, auxiliares administrativos, ayudantes y oficiales de construcción, auxiliares de enfermería, vendedores, mercaderistas, operarios de producción, conductores, ayudante de instalación y reparación de redes de telecomunicaciones, entre otras. Y las ocupaciones con más vacantes en otros países son: desarrolladores de aplicaciones informáticas y full stock, consultores TI, ingenieros big data y analítica.

Carlos Mario Estrada, director general del SENA, indica que la razón de ser de la Agencia Pública de Empleo siempre ha sido la de conectar el talento con las oportunidades.

“El SENA trabaja desde hace 31 años con su agencia de empleo para llevar a los ciudadanos más y mejores oportunidades, que les permitan acceder al mercado laboral a través de la capacitación, la intermediación laboral y la orientación ocupacional para mejorar sus perfiles”, explicó.

“Dada la nueva realidad, le hemos apostado a la modalidad virtual, con una gran plataforma en 3D para que todos los colombianos accedan a una oferta laborar de las vacantes en diferentes sectores, y a una importante agenda de conferencias y conversatorios sobre el empleo del futuro, la inclusión laboral y las nuevas tendencias en la gestión del recurso humano, por citar algunos”, puntualiza.

Diana Paola Torres, asistente administrativa en Serví Crear Soluciones Integrales, cuenta que tiene su hoja de vida registrada en la Agencia Pública de Empleo del SENA hace más once años, y afirma que el 80% de los empleos que he conseguido, han sido a través de este aplicativo. “Actualmente me encuentro trabajando gracias a una oportunidad publicada en la plataforma”, explicó.

Para Álvaro Morales, radiólogo del Grupo Hospiten de España, su experiencia como médico en esta compañía de la salud y ese país ha sido fructífera.

“Vivo en España desde el 2010, luego de participar en una convocatoria para médicos generales que lideró la Agencia Pública de Empleo del SENA. Esta empresa me ha brindado la seguridad y la estabilidad necesaria para establecerme en otro país”.

A la experiencia de Morales se suma la de un grupo de colombianos que se encuentran en Canadá. Según Viviana Paola Cárdenas, directora de reclutamiento para Phoenix (Québec, Canadá) en la actualidad más de 500 técnicos profesionales del SENA se desempañan en diferentes áreas, principalmente en el sector industrial metal mecánica y de la producción de madera.

En 2020, se han publicado 446.528 vacantes a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA y se han generado 265.324 colocaciones (nuevos puestos de trabajo). A su vez, 682.847 personas que han inscrito su hoja de vida y 734.837 han recibido orientación ocupacional.

Las personas interesadas en participar deberán ingresar a www.expoempleovirtualsena.com y registrar sus datos en el formulario de inscripción.