Perú abre una nueva etapa de negocios en Colombia que apunta a la innovación

Las relaciones empresariales entre Colombia y Perú entrarán en una nueva etapa con la llegada de PERÚ XPERT, la marca sectorial de Servicios peruanos en el mundo, que impulsa a las empresas desarrolladoras de Soluciones empresariales especializadas, competitivas e innovadoras, de alto valor agregado y orientado a las necesidades del cliente, en los mercados internacionales.

PROMPERÚ en Colombia está liderando la internacionalización llegada de estas empresas al país, que identifican su oferta para el desarrollo tecnológico colombiano en los sectores de: Animación digital, de marketing digital y de servicios a la minería, que derivan en el desarrollo de otros subsectores como son software, servicios TI, hardware y servicios profesionales, en esta primera fase de trabajo e identificación de oportunidades.

Según afirma, Soledad Campos de Parry, Consejera Económico Comercial de PROMPERÚ en Colombia “la economía del mundo está demandando cada vez más servicios, lo cual representa grandes oportunidades de trabajo para las empresas basadas en el conocimiento, y las posibles alianzas que se pueden dar entre Perú y Colombia, lo que contribuye en el desarrollo económico local y regional, por la generación de empleo de calidad, el intercambio de conocimientos y la generación de divisas por exportación e inversión”.

En los últimos 15 años el sector servicios en Perú ha registrado un crecimiento del 4% muy cercana al promedio de la región que fue de 5,8%. Sus exportaciones han pasado de US $1993 millones en el año 2004, a US $7604 millones en 2019, convirtiéndose en el segundo sector con valor agregado generador de divisas para el país.

Se destaca como en 2021 empresas peruanas ingresaron con éxito en los mercados de· Francia con (animación), Alemania con (Videojuegos) y Singapur con (Animación y videojuegos), lo que muestra el reconocimiento internacional de los proveedores nacionales

Con la marca sectorial PERÚ Xpert, PROMPERÚ busca posicionar la oferta de servicios peruanos en el mundo, con un portafolio de soluciones empresariales especializadas, a la medida de cada necesidad. Presentando la oferta peruana con características como servicio de valor agregado, calidad, variedad, garantía y competitividad.

La experiencia de Perú Xpert ha llevado que sus negocios se den en mercados como los de Estados Unidos, Argentina, Ecuador y el mismo Perú.

Durante 2019 la exportación mundial de servicios generó un movimiento de negocio de US $6,03 billones. A nivel de la región de Latinoamérica, el Perú ocupa el octavo lugar en materia de exportación de servicios, y las ventas externas del sector consiguieron ese año US $7604 millones en ingresos.

Los servicios de PERÚ Xpert

Animación digital. En el Perú existen alrededor de 20 empresas de animación especializadas y el sector cuenta con más de 12 años de experiencia y exportaciones por US$3 millones aproximadamente. Dentro de su propuesta de valor hay estudios de animación con amplia disponibilidad de talento humano (desarrolladores), costos competitivos y estudios que pueden optimizar los tiempos de producción animada a gran escala. Entre los principales mercados en donde se tiene mayor experiencia están Panamá, Estados Unidos, Canadá, India, Chile.

Servicios a la Minería. La transformación digital pasó de ser una tendencia a una necesidad de todas las compañías a nivel global. En el caso del sector minero, este aspecto ha tomado cada vez mayor relevancia para aumentar la productividad y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores.

Las empresas del sector minero deben apuntar a implementar acciones que les permita mantener su competitividad, por lo que el uso de datos y analítica, de la mano de la continuidad operacional, son factores clave que se deben trabajar en los procesos de digitalización, permitiendo que aspectos como el internet de las cosas, big data, e inteligencia artificial, logren tener resultados exitosos en miras de una optimización de productividad y costos.

Dentro de los servicios peruanos para la minería están las aplicaciones en robótica e inteligencia artificial en la inspección y mantenimiento de las operaciones de superficies, en socavones, ductos y minería subterránea, e incluso debajo del mar. Igualmente, las aplicaciones tecnológicas se están diseñando para atender necesidades en el ámbito de la automatización de la gestión operativa y administrativa, la gestión documental, o la aplicación de recursos e-business que faciliten los procesos de intercambio, desde el aprovisionamiento hasta el pago a los proveedores. Las empresas cuentan con certificaciones internacionales como ISO 9001, 14001, 2600 y OSHAS 18001

Marketing Digital. Los servicios de marketing digital son utilizados por industrias y empresas de todo tipo. Entre los principales sectores demandantes sobresalen bienes de consumo de alta rotación como alimentos, cosmética, productos de limpieza, e-commerce, industria automotriz, servicios financieros, telecomunicaciones, industria farmacéutica, entre otras.

Las empresas de marketing digital peruanas especializadas, hoy en día 16 en la cartera de PROMPERÚ, se encuentran en consultoría y branding, analítica digital, SEO y content marketing, y gestión de redes sociales. La mayoría de ellas (82%) que ofrecen este tipo de servicios son pequeñas y micros, mientras que el 13% son medianas y grandes.

Coyuntura internacional

La demanda por servicios calificados es un mercado en alza. Los datos indican que el gasto mundial en Tecnologías de Información para 2022 se estima en US $4100 millones, de los cuales US $541 mil millones corresponden a adquisición de software empresarial. O el marketing digital, cuya expectativa es que el gasto mundial en publicidad digital ascienda para 2023 a US $517.500 millones, de los cuales se moverán sólo en Latinoamérica alrededor de US $10.400 mil millones.

Nuevas tendencias como la aceleración digital, la hiperconectividad de la nube, el control del gasto, como la nueva forma en la que se compran bienes y servicios, el relacionamiento, y la globalización presenta una gran oportunidad para la consolidación del sector de servicios de Perú y su internacionalización