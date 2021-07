Pacientes con comorbilidades ya están siendo vacunados aunque no aparezcan en Mi Vacuna

El Gobierno Nacional expidió un decreto que modifica el Plan Nacional de Vacunación, que busca eliminar barreras administrativas en el agendamiento de citas e identificación de la población a vacunar, especialmente pacientes con comorbilidades.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, explicó que esta actualización se dio «reconociendo la necesidad de avanzar en la cobertura de todas las personas con morbilidades priorizadas».

Por esta razón, a partir del pasado domingo, todas las personas con morbilidades priorizadas, definidas en el Decreto 630 de 2021, pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas, solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud.

La certificación médica debe estar refrendada por un profesional de salud, con su respectivo registro sanitario, ya que él o ella será quien asuma la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó. Esta puede ser solicitada a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.

Fernández aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.

«Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19. Esta medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma Mi Vacuna», concluyó.

Por otra parte, 19,2 millones de colombianos ya recibieron la primera dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 y más de 7,2 millones, la segunda al corte del domingo 4 de julio a las 11:59 pm.

