OMS dice ahora que no recomienda las cuarentenas y genera polémica

Un consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los gobiernos no deben utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del COVID-19, al alertar sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de la parálisis de las economías.

“En la Organización no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, señaló David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la OMS para el Covid-19, al medio británico The Spectator. “El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo”.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO’s Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: ‘We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method’. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020