Habrá toque de queda en Antioquia durante puente de festivo de Halloween

El Ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez hizo un balance general de la situación del covid-19 en el país. Según el funcionario la tasa de mortalidad de Colombia se encuentra en 59,8 por debajo de las tasas de la mayoría de los países de Sudamérica y por encima de otros como Uruguay y Paraguay.

Asimismo, dijo que, aunque en el país se ha visto una curva descendente, se han presentado picos en las ciudades que apenas están llegando a ese momento de la epidemia. Sin embargo, aseguró que Bogotá, Medellín y Cali, han presentado una disminución en los casos, pero advirtió que hay que tener especial cuidado porque son poblaciones con muchos habitantes y aún hay un alto número de personas susceptibles, por lo que hay que reforzar la disciplina social.

«Con el incremento en el uso de cuidado intensivo en casos no covid estamos reactivando los diversos frentes del sector hospitalario, pero eso no quiere decir que no debamos mantener las medidas de bioseguridad, porque tenemos varias razones», apuntó el ministro.

En cuanto a la festividades que se acercan explicó que merecen «atención, control y disciplina social», ya que la evidencia en Europa y en Latinoamérica ha demostrado que las celebraciones con aglomeraciones de familiares y personas cercanas, sin medidas de bioseguridad, aumentan los casos de contagio.

Entre tanto, varios municipios de Antioquia tendrán ley seca y toque de queda para este puente festivo de Halloween. El gobernador Aníbal Gaviria aseguró que solo será generalizado para menores y mayores de edad en siete subregiones de Antioquia.

“La única variación a estas medidas es en la región de Urabá, allí el toque de queda será para menores de 18 años, en las otras 7 subregiones el toque de queda será generalizado”, informó el Gobernador.

“1. Ley seca en los 115 municipios, desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre, hasta las 12 de la noche del lunes 2 de noviembre”: Gobernador @anibalgaviria. — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) October 27, 2020

Estas medidas fueron tomadas con el fin evitar aglomeraciones que puedan incrementar el número de casos en el departamento.

Reporte de casos Covid -19 para el 27 de octubre 2020

El Ministerio de Salud reportó 8.838 recuperados y 8.166 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Luego de procesar 30.565 pruebas PCR y 22.181 de Antígeno, Colombia llegó a un total de 1.033.218 contagios diagnosticados.

La cartera de Salud también confirmó que, a la fecha, el número total de fallecidos es de 30.565 tras registrarse 217 en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio de Salud, el país ya alcanzó una cifra de recuperados de 932.882.

Hasta el momento, se han procesado 4.838.104 muestras en Colombia y hay 67.935 casos activos.

.